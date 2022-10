Jennifer López no tan solo visita República Dominicana por lo menos una o dos veces al año y publica sus fotos y promociona el lugar como destino turístico, sino que cuando estaba con Marc Anthony publicaba las fotos en Punta Cana hablando bellezas del lugar.

Ahora como productora del programa “World of Dance”, en lo que será una nueva competencia, se hará en República Dominicana. Dicen que el gobierno le ha dado todas las facilidades con tal de vender la imágenes positivas del país hermano.

Esta competencia reúne participantes de diversas partes del mundo y comenzó en el 2017, aunque ha tenido sus altas y bajas.

Lo que se dice es que Jennifer buscó un productor para hacer el programa en la Isla, pero los costos eran prohibitivos. Desde hoteles, transportación aérea y terrestre, comidas, grabaciones etcétera.

Una pena, pero como que últimamente República Dominicana está más abierta a este tipo de proyecto o a películas como las de mi amigo Frank Perozo, que han sido éxito de taquilla, hechas en dicho país.

Aquí entre huracanes, terremotos y el poco deseo de algunos ejecutivos gubernamentales en ayudar, se caen los grandes proyectos televisivos. A veces ven este tipo de proyecto como algo banal y no como una forma de dar trabajo a gente joven.

Nos mata la falta de interés de gente que tendría que ver con este proyecto donde podrían trabajar muchos artistas, técnicos y no tendrían que irse del país. Hasta donde le indicaron supuestamente todo el presupuesto para programas y cine ya había sido repartido. Busque la listita; quizás son los mismos de todos los años. ¡Ah!, y amigos de Turismo, nos quedamos sin presentar la Isla y mucho menos el talento de tantos, especialmente en el baile. Pero such is life.

Se casa, pero…

Mientras los preparativos para la boda de una animadora siguen viento en popa y hasta la llegada de un auto nuevo, de paquete, pues hay una boda pospuesta.

Ese es el caso de Deddie Romero, quien ante su nuevo trabajo en Tele Once me confirmó que su boda será la Semana de Acción de Gracias… pero del 2023. Hello, gracias

Entre la gente que participa como séquito están Didi Romero, su talentosa hija; Jenniffer González Colón, comisionada residente; y por supuesto, su pana Sonya Cortés. No dudo que Manny Manuel cante el Ave María, digo, si es que lo quiere cantar.

Ya Deddie se reunió con Oscarito Serrano y la orquesta de este amenizará la boda. ¡Qué loco! O sea, todo va a estar fríamente calculado desde un año antes. Juipiti. Así que buenos zapatos para poder bailar.

Lo que no pude sacarle es el lugar donde se celebrará, aunque entiendo que será en una finca como ambos querían.

Menos mal que Richard no le ofreció un órgano para la catedral al sacerdote que los va a casar. El que quedó mal fue …. ustedes saben. Una pena.

Piden oraciones

Bueno, aprovecho para pedir oraciones para “Mother”, la madre de Sonya Cortés, quien está bien delicada de salud y ella ha dejado todo para cuidarla.

Podrán decir cien cosas de Sonya, pero es una hija abnegada, adora a su madre y lo demuestra en estos momentos difíciles. Siempre ha estado pendiente de ella y previamente también de su papá. Así que los que hablan ya saben por si lo desconocían.

De hecho, Sonya no ha podido recuperar nada de lo que los hackers le tumbaron y si esperaban dinero a cambio… se chavaron. No hay dinero a cambio de memorias, etc. Eso es brutal. Jugaron con sus habichuelas. Wao.