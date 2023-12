Tal y como dijimos, el ple ple de Gaby Spanic con el cantante Pablo Montero en “La casa de los famosos” cogió un nuevo giro, y más vuelo, con las declaraciones de la cubana residente en México, Niurka Marcos. Esta le ha sacado varios líos a la venezolana, con nombres apellidos y hasta con fuegos artificiales.

Niurka como que no es muy amiga de Gaby Spanic y entre lo que dice es que la venezolana utiliza el decir que la acosaron o la violaron en tal o cual reality.

En otras palabras, Niurka -que no tenía vela en este entierro- agarró la mecha gigante y defendió a Pablo Montero.

PUBLICIDAD

Así que, vuelvo y digo, ahora con más cámaras en “La casa de los famosos” se verá en vivo y a todo color. ¡Ah!, se dice que un conocido cantante de música mexicana, que en Puerto Rico no se escucha, es otra de las estrellas. Y dicen que ese cantante está soltero… hasta que conozca a Maripily. Hello, gracias.

Por cierto, esta semana había negociaciones con una Miss que participó en Miss Universe para que ingrese en el reality, pero ya veremos si acepta o no.

Mija, para irte a tu casa a mirar paredes, mejor aprovecha y entra en la casa. Por lo menos estarás dando cara… sino pregúntale a la reina de las portadas, Maripily, si vale la pena entrar, aunque sea para salir lesionada. Menos mal que este reality es suavecito; nada de violencia.

El tiempo dirá

Los que han dicho que pitos, que flautas sobre Miss Universe Puerto Rico y los cambios , tendré que recordarles lo mismo que cuando dije lo del divorcio de Dianne Ferrer, la ojiverde de Wapa: todo es cuestión de esperar. Umm… y no por mucho tiempo. Hagan sus apuestas …

¿El Rey de qué?

Por fin llegará Manny Manuel a Naranjito, si cumple la palabra que le dio al Hon. Orlando Ortiz Chevres, alcalde de dicha ciudad, quien me confirmó que el orocoveño se presentará el domingo como parte del fin de semana del encendido de la Navidad. El viernes también habrá merengue con Gisselle en La X en Tu Plaza.

PUBLICIDAD

Ujum. Tal y como dijimos, Manny no había cumplido su palabra con el pueblo de Naranjito. Después del fiasco de hace unos meses y que un querido locutor de radio le tiró una toalla de playa gigante diciendo que había cantado allá, no way . Nosotros verificamos y confirmamos que donde se presentó fue en un sitio privado y no en la plaza como era el acuerdo.

Así que ahora el locutor le volverá a tirar la toalla. Mijo, di la verdad. Por eso mismo es que Manny no asume responsabilidad alguna, por los que le tapan todo. Mi pregunta ahora es: ¿Y a la gente de Mayagüez que los dejó arrollaos, también les cumplirá? Ummm, lo dudo.

Las matan

Nuevas versiones de canciones de Navidad de todos los tiempos están siendo “asesinadas” por los que decidieron hacer nuevas versiones.

De hecho, no entiendo cómo un manejador o una disquera permite que su cantante interprete canciones que cuando uno las escucha, o están en otro tono, no saben lo que dicen o si lo hacen es porque cuando eran chiquitos las cantaban en las parrandas. Hello, gracias. ¡Ah! y no todo el mundo puede improvisar.

Están como algunos reguetoneros que les cambian los acentos a las palabras para que encajen donde ni con marrón entran. Por favor no maten la música de Navidad. Juipiti.

No había más fechas

Desde hace meses escribimos que Daddy Yankee no iba a superar las funciones presentadas anteriormente en el Coliseo de Puerto Rico. Jorge Pérez, gerente general del Choli, nos confirmó que no había más fechas para Daddy. Así que dijimos, no way. Y ahora, ¿cuál es el issue? Tiene menos fechas y la misma fanaticada se quedó fuera. Such is life.