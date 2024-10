Pa’lante y pa´atrás. Así parecen estar algunas de las casas productoras de televisión para los latinos en Estados Unidos y nosotros acá cogemos el rebote.

Después de apostar a principios de año por los programas de telerrealidad, ahora el cambio ha sido para las telenovelas. Aunque ya concluyó en algunos países, están anunciando nuevamente la telenovela “El maleficio”. Ah, pero quien está bien cambiado es el protagonista de la telenovela, Fernando Colunga. El actor aparentemente se hizo algo en su rostro... y que si lo miramos bien no se ve igual. Claro, todos cambiamos, pero en su caso el cambio es notable. Julián Gil y Marlene Fabela también participan de esta producción.

PUBLICIDAD

Bueno y una que fue la reina de las telenovelas mexicanas, Lucía Méndez, por fin consiguió que alguien le corrigiera el problema de su nariz, por el que ella estaba de ataque. Con esta nueva cirugía se ve mucho mejor. Y la otra que también pasó por el cirujano fue Kate del Castillo, la especialista en telenovelas y series de narcos.

Volviendo a las telenovelas, Telemundo sigue apostando por las producciones turcas que han decaído en los últimos dos años. Como que la fiebre se fue.

Telenovelas españolas gratis

La telenovela más vista de Antena Tres de España, durante el día, “Sueños de libertad”, ahora se podrá ver gratis en todo el mundo. Antena Tres la ha puesto a disposición de los televidentes de todo el mundo.

En España, aproximadamente millón y medio de personas ven la telenovela a las 4:00 de la tarde y los seguidores de Centro y Sur América ahora la podrán ver gratis en distintas plataformas. Grabada en Toledo y Madrid, la trama es ágil y se desarrolla en el 1958.

Los ejecutivos del canal están que bailan solos con el apoyo del público a nivel mundial. Son varias historias de dos familias entrelazadas. Se han creado clubes de fanáticos concentrados en dos personajes de la teleserie a los que les han puesto “Mafin” uniendo los nombres de los personajes “Marta” (Marta Belmonte) y “Fina” (Alba Brunet).

De hecho, con inteligencia artificial han creado varias canciones sobre los personajes narrando lo que ocurre con ellas en la telenovela. Hasta ahora no han hecho canciones para el resto del elenco. Eso pasa cuando no eres protagonista y te tratan como relleno, pero te les quedas con la telenovela. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Posiblemente, el malo de la telenovela, Jesús de la Reina (Alain Hernández) es tan y tan malo, que mucha gente no lo tolera. Eso podría ser un problema para los libretistas. Ya llevan más de 160 capítulos y acaban de comenzar la segunda temporada. Ya veremos si hay cambios o las “Mafin” se le siguen quedando con la telenovela. Las plataformas que presentarán la telenovela lo harán desde el primer capítulo, o sea, no se perderán nada y mire que vale la pena.

Refuerzo boricua

Mientras, Maripily tendrá que poner todo su empeño en ayudar a su amigo Rodrigo Romeh ahora que éste volverá a “La casa de los ffamosos VIP”, de Telemundo. Me dicen que ya han hecho reuniones en Puerto Rico para apoyarlo y clubes de fans.

Pili, con lo mucho que lo quiere, prácticamente lo ha adoptado. Ella está reclutando grupos de apoyo y la ayudarán. Así que prepárense los clubes de “voto perdido”. Aunque habrá que ver qué otros artistas van a “La casa”. Entre Laura Bozzo y Rodrigo, la elección de Pili es obvia.

Esta semana es la conferencia de prensa de Sonya y Alfredo Adame, uno que ha encontrado en Puerto Rico la tranquilidad que no le dejan tener en su país, México.

Alfredo, quien ya se sabe frases y refranes de los que decimos acá, tendrá que velar un poco a Sonya para que no se le pegue su “pa’ que te jartes”. Ya veremos la obra que promete ser terrible con el talentoso JC Martínez, Mónica Pastrana y Ricardo André.

Tal y como me dijo JC hace algunos días, su personaje en esta obra es muy distinto a lo que vimos en “La casa de Maripily se vale to”, donde con sus ocurrencias nos hizo reír. Juípiti.