La sorpresiva salida de Rafael Lenín López de la dirección del Departamento de Noticias de Wapa TV creó muchos comentarios en las redes y también surgieron hasta listas de posibles sustitutos. Inclusive, mi amigo Normando Valentín escribió una columna en Primera Hora, descartándose como candidato a dicha silla.

¡Ah!, pero la pregunta se cae de la mata: ¿Para dónde o qué hará Lenin? Con la experiencia que tiene dirigiendo noticias en radio y televisión, muy bien podría conseguir trabajo como ejecutivo de noticias, pero esas posiciones no abundan.

Lo que sí pudiera hacer, y no es tan difícil, es entrar de lleno a programas de análisis político y más el próximo año. Pero habrá que ver si eso es lo que él quiere; o sea, regresar a dar la cara en televisión, como aseguran algunos.

Como los contratos de televisión son medio raros, no sé si al salir de Wapa le hicieron firmar un documento mediante el cual debe estar meses sin trabajar en un canal de la competencia, lo cual habría que ver cuánto tiempo estaría sin poder laborar en este tipo de medio.

Pero mucha gente me ha comentado que él es joven y muy bien podría entrar nuevamente de reportero o de ancla en algún canal. En qué canal lo veríamos… no sé, pero dudo que se quede sin regresar al medio que le encanta.

Como dice la canción de LimiT- 21. ¿Cuándo, cuándo, cuándo eh?

Ya veremos, pero no dudo para nada que en el 2023 volviera por sus fueros. Hello, gracias

Boda sin celebración

Con la situación de la pandemia del COVID, y siguiendo las reglas de evitar la propagación, Javier Bermúdez, del LimiT- 21, tuvo que cancelar la celebración de la fiesta el día de su boda.

Luego del concierto del grupo, me enteré que la celebración la están organizando para el mes de enero. Según supe, será por todo lo alto, luego de esperar meses por la misma.

Así que para que Javier pueda celebrar, los chicos tendrán vacaciones a fines de enero. Tuvo que esperar por la fiesta, pero ahora es por partida doble la boda y el éxito del concierto. Juipiti.

Reglas por Daddy

SD Concerts, productores del concierto de Daddy Yankee en República Dominicana, establecieron sus reglas para evitar el caos y que el público que paga por ver sus artistas reciba lo que merece, pues los boletos no eran baratos.

Incluyeron varias reglas, entre ellas que los asistentes no se pueden subir a los asientos evitando que la persona que está detrás vea el show. Así que amenazaron con sacar a los que no sigan las instrucciones en las cuales se incluyen no cigarrillos, comida, cámaras profesionales, no sombrillas y ningún objeto punzante.

Aquí en Puerto Rico deben poner la regla de las sillas y también el que se paran a bailar frente a los asientos, lo que impide que uno vea el espectáculo por el cual pagó. Como estaba vendido totalmente, el Big Boss se despidió por todo lo alto de República Dominicana.

Llegan buques escuela

Y hablando de República Dominicana, este próximo viernes llega, a las 9:00 a.m., el buque escuela de la marina el Cambiazo. Este fue el buque que canceló su participación en la Regata San Juan 500 por desperfectos mecánicos.

De hecho, viene acompañado de otro navío, el Patrullero 301. Así que 145 tripulantes tendrán ahora la oportunidad que no tuvieron al tener que posponer el viaje en julio 2022.