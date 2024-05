Vientos de cambios en TeleOnce. Se dice que la persona que sustituirá a Catherine Castro en el programa matutino “En la mañana” será Patricia Corcino… Sí, dije Patricia Corcino.

Se alega que se lo ofrecieron a Mimi Pabón, quien es divina, pero ella no puede por su prole y el acuerdo con Telemundo.

Sí, no es relajo. Mi fuente asegura que estaban buscando una persona que fuera madre y pudiera hablar desde otra perspectiva en el programa. Y encontraron a una madre… a Patricia Corcino, que es muy amiga de la relacionista de TeleOnce, Lourdes Portalatín. Se alega que Lourdes fue su pértiga en eso.

¡Ah! Pero recuerde que Patricia dijo recientemente que ella no regresaba a la televisión de Puerto Rico. ¿Y ahora? ¿O será que de verdad regresa? Bueno, tienen que haberle ofrecido bastante para dejar lo que “no le ofrecieron en Miami” y regresar a la Isla. “De esa agua no beberé...”, pero parece que si lo hará. Gulú gulú.

Por eso no dude en su cambio radical: Ahora quiere que el dinero del premio llegue a Puerto Rico, esa es otra de sus telenovelas bien montadas en la que ella será la villana, como siempre ha dicho que quiere ser, después de haber dicho barbaridades contra Pili.

¡Hello! Así que eso que algunos han entendido de que ahora quiere que gane Maripily sería única y exclusivamente por conveniencia para ella. Para que la gente la deje de quemar y llegue “flower” al país, donde la tendremos que “aguantar” en el programa de TeleOnce animado por Johnny Lozada y Sonia Valentín. Such is life.

¡Divorcio time! De hecho, en ese mismo canal hay una telerreportera que pronto entrará en la fila de la soltería. Me dicen que ella y su marido andan cada uno por su lado y que está muy triste.

Así que ya veremos, por un lado divorcio y por otro posiblemente llegue Patricia con cara de yo no fui y con un “pin” de Team Maripily, brilladito. Jaja. Como cambian las cosas. ¡Wepa!

Amor… es

Y mientras tanto, hay una animadora que es superquerida en un canal de televisión y se dice que es la nena linda de un ejecutivo de la estación.

Umm... quizás veamos boda pronto o por lo menos que admitan que son novios. Ya veremos. Como él no la supervisa no hay problema de hostigamiento laboral que tanto anda por cada esquina en Puerto Rico.

Se quedan sin guisos

Me comentaron que varios alcaldes querían a Pedro Capo o a Jowell & Randy para actividades en sus municipios, pero estos tienen contratos para conciertos próximamente y se quedaron con esos guisos.

Un conocido promotor me dijo que cuando hicieron el calendario se olvidaron de las actividades políticas y fiestas de pueblo que este año por ser de elecciones es cuando más guisan los artistas. Así que los que no tienen conciertos saldrán mejor que los que se presentarán en algunos lugares públicos y usted pagará por verlos. Los políticos los llevan gratis y su bolsillo no sufre. Hello, gracias.

El sí sabe cocinar

Parece que han degradado a Luisito Vigoreaux, pues eso de estar en un “reality” de cocina... como que él no está para eso, Luis lleva años cocinando en TV y para acabar de completar también se inventa cócteles, así que allí él podría explicarle a varios que no saben. Dudo que él aprenda algo.

Pero ahora lo advierto: lo importante es que vean bien qué es lo que le pone a sus recetas, pues siempre ha sido travieso... Ya veremos.