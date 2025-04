“Pedro con todo” es la nueva propuesta del periodista Pedro Sevcec en YouTube. Luego de su salida de Mega TV, Pedro ha entrado de lleno en lo que asegura es la mejor opción ante el mundo digital.

“Durante algún tiempo estuve considerando hacer algo a nivel digital, pero no se me daba. Ahora entiendo que es el momento de adentrarme a una experiencia nueva para mí, pero que me da la oportunidad de hacer y decir cosas que quizás en otros medios no se podía dar. La era digital ha ido reemplazando poco a poco la televisión y eso está pasando en todos los países. En ‘Pedro con todo’ venimos con temas sociopolíticos, culturales y personales”, dijo Pedro en entrevista exclusiva con Primera Hora desde su residencia en Miami.

PUBLICIDAD

Sevcec, quien posee una vasta experiencia en el periodismo televisivo y radial, ha tenido la oportunidad de cubrir acontecimientos mundiales importantes que han marcado la vida de muchos, sobre todo entrevistando a los protagonistas de las noticias, desde presidentes, líderes religiosos, políticos y sociales.

“Pedro con todo” es el nombre del canal donde ya podemos ver la nueva propuesta del uruguayo en YouTube. Su credibilidad y carisma es innegable y el público lo ha respaldado durante más de 30 años. Conocí a Pedro cuando estaba en Telemundo. Siempre ha sido vertical y recto en su trabajo, rechazando inclusive trabajar en empresas donde podría haber una pizca de conflicto de interés. Su integridad es, sin lugar a dudas, uno de los factores por el cual el público sabe que no inventa noticias para ganar rating y su verticalidad es incuestionable.

“Con las noticias de las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Se inventan cosas y se forma un despelote que después no sabes cómo separar la verdad de la mentira, lo real de lo irreal. Mira por ejemplo la visita de un congresista a El Salvador para verificar el estado de la persona que deportaron a una prisión. Sacan a la persona de prisión que ya hemos visto como son, no lo entrevistan en una oficina, lo llevan a un hotel lo sientan al lado de la piscina y hasta le ponen bebidas al frente, como si fuera una visita de cortesía y que todo está bien. Para aparentar lo que no es. El congresista está furioso, eso fue manipulación, no la realidad de lo que se trataba la reunión, no era una fiesta en una piscina y con eso se pierde la seriedad del asunto. Él está muy molesto. Así que los comentarios de esa visita se han distorsionado. En otras ocasiones presentan sólo una parte de un video noticioso y no difunden toda la realidad, o lo que le conviene a ciertos sectores y no la verdad de la noticia. Hay que estar atentos, ves cosas que parecen ciertas, pero no te presentan la realidad y manipulan la opinión pública”, añadió.

PUBLICIDAD

Para “Pedro con todo”, el periodista cuenta con el trabajo de su productor, el puertoriqueño Amer Mercado, y su esposa Raquelin González, quien también es periodista.

“Ya estamos grabando el programa, convertí mi oficina en un estudio de televisión. Venimos con información importante sobre diversos temas, incluyendo inteligencia artificial y te puedo decir que a mí se me está agotando la inteligencia natural. Estamos en el proceso de arrancar, hacer buenos análisis, comentarios responsables y llevar las noticias para que la gente las entienda; sobre todo explicar bien los temas como la inteligencia artificial que hay tantas dudas, hay que llevar la noticia clara y que la gente entienda”, indicó.

Los segmentos de mascotas siempre son de los más esperados y Sevcec lo incluirá con “Peluditos”, con la participación de sus seis perritos, un gato y una tortuga.

Así que Pedro Sevcec, para deleite de su fanaticada, ahora está en YouTube y lo major es que lo puede ver y escuchar a su conveniencia.

Y que cumplas…

Felicidades a la divina Diane Ferrer, que cumplió años y está soltera y sin compromiso. Hello, gracias.