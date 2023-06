Los cambios en varios canales están a la vuelta de la esquina. Algunos ejecutivos no se conforman con la suerte que Telemundo tuvo a Madison Anderson Berrios hasta el último momento en “La casa de los famosos”, que ganó, y eso se ha convertido en una gran chiringa para ellos en cuanto a rating se refiere.

Habrá que ver si el próximo reality de Telemundo, “Los 50″, corre la misma suerte. Por los nombres que he visto hay que ponerle un signo de interrogación a muchas de las llamadas estrellas. Gente que aquí ni fu ni fa, y eso puede ser malo para el canal.

Así que esperemos si aparece alguien con carisma, o que aquí sea muy conocido, para ver qué sucede, pero hasta ahora… nada.

Se ha anunciado que el primer capítulo será el 18 de julio, pero aquí para comenzar un programa en julio es grave. Hay muchos días de fiesta, están las vacaciones y lo menos que quiere la gente es estar sentado en su casa viendo televisión, pero ya veremos.

Mientras, menos uno de los 50 -Salvador Zerboni que ya estuvo en La casa de los famosos-, pues los otros 49 ni fu ni fa. Esto aunque hayan salido en telenovelas, pues lamentablemente los culebrones mexicanos ya no son los preferidos de las televidentes boricuas. Los turcos se las llevaron de fly hace tiempo. El elenco… umm… hay que mejorarlo.

Sie7e renovado

Me encontré con el cantante Sie7e en el cumpleaños del relacionista y ejecutivo disquero Waldo Diaz. Sie7e me confirmó que firmó contrato con Duars Entertainment para todo lo que tiene que ver con su carrera y ya están en el proceso de trabajar con su nueva producción discográfica. Me dijo que saldrá antes de fin de año y, por supuesto, sus presentaciones dentro y fuera de Puerto Rico también serán manejadas por dicha empresa. Así que el nene sabe. Las canciones de Sie7e son muy pegajosas y desde que salieron los estribillos de sus temas la gente se los aprendió. ¡Ah! y no son chusmerías. Éxito.

De hecho, está nominado para los Premios Juventud 2023, que se celebrarán en Puerto Rico en el Coliseo José Miguel Agrelot el próximo 20 de julio. La celebración de los premios es muy importante por la cantidad de visitantes que llegan, los artistas y los llamados cuartos noches que se usan para los visitantes, como me confirmó Zenaida Díaz de Eventos Especiales de la Compañía de Turismo, que estuvo en la fiesta. Muy bien. ¡Ah!, por supuesto, la transmisión por Univision a Estados Unidos y varios países más nos dará una buena promoción. This is Puerto Rico, mister.

Otra que estaba en la fiesta fue Saudy Rivera con su esposo Iván. Después del derrame cerebral que le dio es un milagro que esté vivo. Me alegró mucho de verlo, pues después que pasó la salsa y el guayacán con su enfermedad es bueno hablar con él, se ve súper bien y contento. Bastante que luchó y dio rodillas Saudy cuando prácticamente se mudó para el hospital a cuidarlo. Señores, en estas cosas el ojo del amo engorda el caballo y ella estuvo como una heroína batallando por su salud, en el hospital, hasta que este ha vuelto a su vida normal. Muy bien.

Natti dando cara

Otra que demuestra que su vida sigue es Natti Natasha, quien aparte de lanzar la primera bola en un partido de béisbol en Boston, participó en el Miche Fest, donde también estuvo Elvis Crespo y Prince Royce, entre otros.

Definitivamente no puede quedarse en su casa sin hacer nada, aunque no necesita trabajar. Sabemos cómo es el público, la gente. En el momento que sales del ojo público, la gente se olvida de ti y más en el género que ella está que es un quítate tú pa’ ponerme yo, y todas las semanas prácticamente sale una chica nueva. Aunque tiene el apoyo incondicional de la gente de Daddy Yankee, ella debe dar cara en todos estos eventos, o hasta la vista baby. Y no creo que Raphy Pina quiera eso. Hello, gracias.