Bueno, el reality de “Los 50″ como que no arranca. Intentan hacer algo gracioso, pero a largo plazo hay tantos mexicanos con palabras que acá no se entienden que pasa sin pena ni gloria.

Pero lo mejor es “Hotel VIP”, que como ya lo grabaron, pues están con noticias viejas y cosas que ni fu ni fa. Mientras la gente lo ve, la realidad es que ya todo se decidió, así que no way José de cambiar lo sucedido y volver a grabarlo como que no.

¿Y qué me dice de “Enamorandonos”, el reality de Tele Once? Este le presenta quiénes serán los chicos que participarán para que las chicas de antemano sepan a quién tirar el dardo de cupido. Es una tomadura de pelo. Hello, gracias. Han venido a Puerto Rico en busca de chicas, pero hasta ahora son pocas las que se han animado.

España tiene su culebrón

La crisis que está viviendo el gran actor español Rodolfo Sancho es un calvario. Su hijo confesó haber asesinado a su amigo, un cirujano plástico, en Tailandia. El problema es que casi todos los programas de noticias de España se han concentrado en este caso por lo macabro que fue, al saber que Daniel -el hijo de Sancho- cortó en pedazos al cirujano y tiró parte de sus miembros en un cuerpo de agua y el resto en un bas basurrero. Pero el asesino confeso compró cuchillos, bolsas de basura y detergentes, por lo que se habla de premeditación, aunque él dijo en un principio que había sido un accidente.

Le han casado hasta los datos de que estaba bajo tratamiento psicológico. Quizás no es cierto pero hasta eso han dicho. Las distintas declaraciones del chef Daniel Sancho han creado una competencia para ver cuál de los canales españoles tiene más rating y con reporteros en Tailandia se han quedado con la audiencia según la morbosidad que presenten.

El actor, conocido en Puerto Rico por sus series y películas, no ha ido a ver a su hijo y alegan que está demasiado afectado para viajar. Su hijo podría tener una condena de cadena perpetua o la muerte.

Las autoridades de Tailandia se están quejando que por la mala promoción que ha creado este caso han mermado los turistas que los visitan. El rey de Tailandia, Rma X, quien se alega que su fortuna llega a $70 mil millones, no está muy contento pero es él quien a largo plazo tendría en sus manos el futuro de Daniel, cuyo juicio no ha comenzado.