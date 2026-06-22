La socialite Margarita Bernardo viene con un nuevo proyecto supuestamente televisivo junto a su hermana luego que tomó la decisión de abandonar algunos trabajos que tenía, incluyendo su página de Only Fans con la que por lo que sé ganó mucho dinero.

De hecho, la pasada semana estuvo reunida con un conocido empresario, quien la orientó respecto al nuevo proyecto. Según me enteré, este empresario está casado con una íntima amiga de Margarita, una de las personas que más la ayudó en su negocio en Hato Rey. Ya veremos con qué sale, pues ella no es fácil.

Regresa la reina

La actriz Neslihan Atagul, seleccionada como reina de las telenovelas mundiales en el certamen celebrado en Miami el pasado año, regresa a los telenovelas después de tres años fuera de las pantallas.

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La actriz se encontraba grabando “La hija del embajador” cuando tuvo que abandonar la serie debido al síndrome del intestino permeable. Y después de pasar más de seis meses de tratamiento y reposo absoluto quedó embarazada y el pasado año tuvo a su hijo Aziz, cuyo padre es el actor Kadir Dogulu, con quien ha protagonizado dos telenovelas, “Entre dos amores” y “Genecin Ucunda”.

Pero la buena noticia para sus seguidores es que Neslihan firmó contrato con la productora Ay Yapin. En septiembre comenzará una producción que se ha dicho que será una de las telenovelas más ambiciosas que hayan hecho. Ya veremos, pues aunque ella está bien de salud actualmente, esas grabaciones de hasta 16 horas diarias matan a cualquiera.

Lo que hasta ahora no se ha dicho es quién será su galán. Dudo que repita con Burak Ozcivit después del superéxito “Kara Sevda”.

Luto en telenovela

La actriz turca Ece Irtem, a quien vimos en “Pajaro soñador” y “El juego de mi destino”, falleció luego de sus vacaciones en Tailandia.

La actriz cumpliría 35 años un día después de su fallecimiento. Su madre indicó que después de haber visitado Tailandia, su hija había vuelto con problemas estomacales, sin embargo se dijo que había sido un infarto. Pero su abogado indicó que pedirá una investigación y su exhumación, pues ella fue mordida por un mono en Tailandia y tenía las marcas en un brazo y esto pudo provocarle una sepsis, o sea, cuando el sistema inmunológico tiene una reacción extrema a una infección. Según el abogado, esto lo pudo haber causado la mordida del mono.

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Artistas como Can Yaman y Demet Ozdemir, entre otros, lamentaron su partida. Las promociones de la telenovela “Mundos opuestos”, producción que la encumbró, fueron canceladas en Turquia en señal de luto.

Y seguimos con Miss Universe Puerto Rico...

Las candidatas de Aguas Buenas, Añasco, San Sebastián, Arroyo y Salinas están sonando fuerte para llevarse la corona. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos quién tendrá el “lindo” desarrollado ese día, quién se equivoca y quién ganará. Umm...

Lo que sí me consta es que hay varios missiólogos y padrinos de las chicas que las están presionando tanto que podría ser malo para ellas. Igual que tratar de tapar el cielo con un dedo sobre las cosillas que le faltan o le sobran a una candidata.

Ya el próximo jueves veremos el resultado del certamen y nos concentraremos en el internacional sobre el cual hay un hermetismo gigante.

Hello, gracias.