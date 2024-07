Melina León cumpleaños hoy y sus amigos más cercanos han hecho una producción para celebrar y hasta las invitaciones son medios jeroglíficos. Hay que entender, cuándo, dónde y cómo iremos vestidos.

La cantante posiblemente no sabe bien lo que han hecho sus amistades, pero por lo que veo será un bótate para sus 25 años que es lo que ella alega que va a cumplir. Ummm...

Hello, gracias. Ese party tan especial y chic no me lo pierdo. ¡Happy Birthday, Melina!

¿OF por Telemundo?

Desde que escribimos la posibilidad de que regrese el reality show “Objetivo fama”, las llamadas y la gente preguntando no han parado. Como no debe haber edad para participar como en Miss Universe la situación se pone más interesante. Ya veremos.

Las primeras preguntas eran en cuál canal sería y hasta los animadores y los premios. Niños, quieren saber todo muy rápido.

Por lo que veo será Telemundo si es que llegan a feliz término. ¡Ah! Pero si el canal decide transmitirlo a Estados Unidos podría haber incentivos de la Corporación de Cine, digo si no es que tengan que pasar por los preferidos de la Corporación y los que guisan con todos. Ya veremos. Si se da es más trabajo para los nuestros.

Livia Brito en apuros

Hay gente que tienen dulce para los líos y ese parece que es el caso de la actriz Livia Brito.

La cubana radicada en México es tremenda actriz, pero ha tenido líos desde romper cámaras hasta asaltos y líos con compañeros de reparto. La chica se las trae.

Hace varios años estaba con su novio en la playa y se acercó un fotógrafo. Ella vio cuando le estaban tomando fotos y junto a su novio le quitaron la cámara, le rompieron parte del equipo y el fotógrafo se querelló a la policía.

En el juicio, Livia dijo que ella no estaba en esa playa, que era mentira. El fotógrafo fue en alzada y consiguió la probar que había sido agredido y había perdido su equipo. Hubo un segundo juicio y Brito cambió su versión: confirmó que estaba allí y que el incidente sí había sucedido. Inclusive hubo demandas en cobro de dinero.

Pues ahora la justicia mexicana la acusa de haber mentido en el primer juicio y la han citado nuevamente y hasta podría cumplir cárcel por mentir a la justicia.

Nada, que lo que comenzó como un día de playa podría convertirse en una condena de cárcel para Livia. Ya veremos.

La casa de... ¿Cristian?

¿Cristian Castro para la casa? Umm... no le doy una semana. Aunque “La casa de los famosos México” va viento en popa, han anunciado extraoficialmente que Cristian Castro podría entrar.

Sería bajo sus condiciones y no como Lupillo, a quien le dijeron que supuestamente ganaría pero él mismo se encargó de tirar por la borda las posibilidades con sus actitudes.

Inclusive, ha tenido que grabar hasta nuevos temas para llamar la atención.

Así que si le permiten a Cristian entrar a “La casa de los famosos” veremos que cantará todo el día, duerme mucho y es tranquilo. Por lo menos eso dice su madre, la actriz Verónica Castro. Ya veremos.

Sigue San Juan Moda

Anoche sería la dedicatoria de San Juan Moda a Maripily, pero las actividades asociadas al evento durarán todo el fin de semana. Muchos de sus compañeros -por lo menos 10- desfilarán, ya sea con los “pompis jeans” o de alguno de los conocidos diseñadores que participan. Hello, gracias