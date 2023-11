La nueva Miss Universe, Sheynnis Palacios, de 23 años de edad, era la más joven entre las tres finalistas. ¿Qué tiene que ver eso? Pues es más fácil para que cambie su mentalidad y siga las instrucciones de los organizadores. Especialmente si tienes una como Miss Tailandia que venía de ser reina.

Bueno, pues que este año la edad promedio subió y así mismo vimos a chicas de 26 y 27 años desfilar y muchas de ellas se notaba su pase por el quirófano. Ujum.

La tica subió como la espuma cuando Osmel Sousa la incluyó entre sus favoritas. Claro, también incluyó a Puerto Rico y, en un momento dado, dijo que veía la corona entre Puerto Rico y Tailandia. Ujum.

Pienso que Tailandia no ganó pues ya venía de ganar Miss Supranacional. Querámoslo o no eso influye. Además, el traje que utilizó era muy bello, dejaba poco a la imaginación y cuando tiene un jurado de mujeres eso hay que pensarlo, pues no a todas les gusta enseñar. Y tenía de jurado dos reinas que ganaron y no enseñaron.

Karla Guilfú hizo muy buen papel y nuevamente otra boricua entra entre las cinco y no es fácil. Pero ella lo logró. Muy bien. Me parece que el traje de la final no le ayudó. El traje de la preliminar le daba más vida y no la encajaba con hombreras. Tenía que dejar que su piel se viera mejor y no tan tapada en los hombros. De hecho, en algunas redes alegaron que el traje era tipo batutera y que no le iba, el de la preliminar estaba más bonito y adecuado. Ella resaltaba más.

Pero la bendita costumbre de cambiarle el traje de la preliminar, que ya lo habían visto y querían impactar siempre ha sido el mejor ple ple del país respecto al certamen. No sé quién la maquilló, si la gente de Miss Universe o ella que aprendió mientras recibió entrenamiento, pero si vemos el video algo pasa con el ojo derecho y cuando le dieron close up se notó mucho. Eso tampoco ayudó. Karla es inteligente pero como que tuvo frío olímpico y no es para menos.

Las críticas de los trajes casi nunca se salvan. El traje de Madison Anderson decían que era amarillo y se veía lavada en el mismo, por el color del cabello. Llas críticas retumbaron como uno de los factores para no ganar.

Pero la realidad es que la chica de South Africa ese año contestó muy bien. Zozibini Tunzi ganó y como cayó en plena pandemia fue muy poco lo que pudo viajar y hacer obras de caridad. Se quedó prácticamente en su país. De la que se salvó Madison.

La chica de México, Melissa Flores, fue la gran perdedora gracias a una lesión en el tobillo y aunque hizo todo lo posible por sobresalir, no way. Inclusive, no la salvó que el certamen del próximo año será en México. Una pena, pero ella no tuvo la culpa y los que la han pelado están fuera de lugar pues ella no buscó la lesión.

Sobre Isabella García Manzo, Miss El Salvador, Magali Febles los puso en el mapa pues si buscan los últimos 10 años la representante de ese país ni fu ni fa.

Y sobre la Miss República Dominicana todavía no entiendo qué pasó. Tenía todas las de ganar, inclusive el despiste de la preliminar se le permitía, pero pienso que desde ese momento la sacaron a las 20. No creo que Nadia Ferreira tuviera algo que ver con su exclusión, para nada.

Y nos vamos con la producción de Wapa. Dianne Ferrer se conoce que está soltera, pues nunca la habíamos visto con ese tipo de traje. Hello, gracias. Bryan muy bien en su etiqueta, pero le faltó libreto o información desde Patillas para contarle al público lo que estaba pasando allí. La próxima vez tiene que tener más información o entrevistas para hacerlo interesante. Se quedaron cortos.

¡Ah! y no se equivoque, Miss Universe está en quiebra, una latina es bien atractiva para mercadear y con la próxima sede en México garantizan los $12 millones que entre una cosa y otra le pedían a Puerto Rico. Allá no tienen ese problema. Ya verá.

Una pena que Paula Shugart, la presidenta de Miss Universo, después de darle los mejores años de su vida a la organización no la dejaran casi terminar lo que quería decir. Ella es estricta pero una gran persona.

Creo que lo próximo será vender la franquicia, pues la dueña de JKN Global Group tiene problemas de liquidez. Anne Jakrajutatip dijo que en el caso de Miss Universo, estaban buscando nuevos inversionistas. Así que si aparece un millonario que compre acciones se salvarán, sino… Hello, gracias.