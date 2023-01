Javier de Jesús, conocido como “el Machazo” desde que ganó dicho certamen, está prendío con un canal de televisión, que según él lo vetó. Resulta que viene a Puerto Rico a dar una charla de motivación el próximo 15 de enero y alega que tenía un acuerdo para visitar programas que lo entrevistaran y, de la noche a la mañana, le cancelaron todo.

Este se queja que vienen extranjeros a Puerto Rico y los entrevistan, pero a los de aquí no se les da el mismo trato. No sé, pero su queja explicada en un video que envió a algunos medios, suena como una pelea y no como una motivación de poder ayudar a la gente.

PUBLICIDAD

Me parece que ha estado fuera de Puerto Rico mucho tiempo y no sabe que ahora, en muchas radioemisoras, si no pautas anuncios o pagas por la entrevista será cuesta arriba que hagan algo gratis por ti. Si no es un escándalo, tampoco.

Así que Javier, vira la tortilla y utiliza tu motivación positiva para cambiar el coraje que se nota que te produjo no conseguir lo que antes era menos complicado.

Tienes tremenda asignación pues molestarse en una motivación positiva, no se vale.

Se avecina la batalla en la radio

La batalla por la supremacía radial se acerca. Desde hace varios meses dijimos que mucha gente sigue el reguetón y las radioemisoras que lo pautan, pero han sido los mismos intérpretes quienes han cambiado hasta el ritmo, si no escuche lo más reciente de Ozuna que ha sido junto a Farruko quienes están proyectando música urbana distinta, y el llamado “bom bom bum” como que pasó de moda y el que se quede allí no va para ningún lado.

Pues bien, radioemisoras que estaban tocando otra música, como la 96 FM, ya anunciaron que vienen con cambios. Señores, van a resucitar a Estereotempo con baladas y una que otra música del ayer. La voz oficial aparentemente será Roque José, muy conocido en la industria y papá de Rocky The Kid.

Eso sucede pues mis fuentes aseguran que quieren penetrar en el mercado de las oficinas de gobierno y empresas. Por supuesto, en muchos lugares no permiten que pongan reguetón, pues cuando menos se lo imagina salta una grosería o una palabra fuerte, así que por lo menos en esos lugares preferirían algo más light y ese será uno de los cambios.

PUBLICIDAD

En el caso de Fidelity, que según algunas encuestas es lo que más escucha la gente, tocan baladas, aunque ellos incluyen hasta Juan Luis Guerra. ¡Ah!, y no me diga que entre Kany García y Ednita Nazario compraron Fidelity, pues quien programa es super fan freak de ambas; eso es dale que dale, entre ellas, algo así como un mano a mano.

Pero si prefiere estar “in” tiene un break de escuchar La X FM que no tiene tanta repetición y, por otro lado, los compañeros de los diferentes espacios se las ingenian para incluir buen humor y buena música, pero sin caer en barbaridades como otros en el cuadrante.

Así que escucha lo que está de moda y se ríe de las ocurrencias de los chicos y chicas.

Durante los pasados dos meses, por razones obvias, la música de Navidad acaparó especialmente en la 96 FM, que la convirtieron en Navidad full. Pusieron a guisar a muchos que ni tan siquiera sonaban en sus casas. El incluir nuevas versiones de música de salsa, como la de Luis Vázquez, le dio la oportunidad a la gente de escuchar a este chico nuevo que es muy agradable y le hizo un homenaje a Cheo Feliciano.

Nada, nada, que desde que NG 2 desapareció del panorama, al igual que otros grupos que entraron con fuerza como N’Klabe, se han quedado poco a poco en el olvido, pues el género urbano los arropó y es difícil batallar con un monstruo de muchas cabezas.

Pero veremos si la gente vuelve a buscar baladas, pues supuestamente la llamada generación de cristal prácticamente no escucha radio. Así que si la gente mayor no se mueve, no cambian o si se crean cosas nuevas, para escuchar más de lo mismo como que no. Hello, gracias.