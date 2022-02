Ricardo Montaner está próximo a presentarse en Puerto Rico, pero las condiciones de acá jamás emulan las presentaciones en la Florida, Caracas o República Dominicana.

El productor César Sainz, al igual que otros productores, está sumamente preocupado que suban los llamados contagios de COVID-19 y se le tengan que cancelar las presentaciones de Montaner, el próximo 19 de marzo, como quien dice a la vuelta de la esquina.

“Acabamos de hacer un especial de televisión con Ricardo para Noticentro y Jorge Gelpí se quedaba asombrado que en ningún lugar le pedían mascarilla. Al contrario, estuvo en el concierto y también lo vio. Ricardo acaba de presentarse ante 10,000 personas y el público no tenía mascarilla y cantaban sus canciones. La gente del medio no entiende por qué tanta cosa en Puerto Rico, desde para entrar al aeropuerto y los cambios de un día para otro, los requisitos de mascarilla y lavarse las manos. En Miami no piden nada. Puerto Rico está perdiendo su sitial de ganar como plaza importante para los artistas y ganar dinero por todo lo que este tipo de espectáculo implica, solo por seguir los pasos de evitar COVID con unas reglas solo para la Isla; nadie más las tiene. Si la gente está vacunada…. ¿cuál es la idea de seguir con más restricciones?”, expresó el productor.

“Mira, yo traigo a Alejandro Fernández y viene como parte de una gira que lo lleva a Caracas, Punta Cana y Puerto Rico. Pero Alejandro viene con 56 personas. Si el gobierno mañana pone más restricciones, pues habrá que ver si se hace y hay que evitar que cambien las reglas a última hora. A ellos no les conviene que le cancelen una de las presentaciones. Los ejecutivos del mundo del espectáculo no entienden las restricciones en la Isla y eso podría redundar en pérdidas millonarias si siguen apretando. La pasada semana fui a conciertos al Hard Rock Café y al House of Blues, no hay esas restricciones y se llena el lugar. Definitivamente con esto somos el bullying nacional en el mundo del entretenimiento. Las reuniones que tienes con ejecutivos del medio y los manejadores de los artistas te confirman que no entienden, si hasta en Nueva York están comenzando a abrir, qué pasa con Puerto Rico”, concluyó.

Igualmente de preocupada está Angie García, la presidenta de producciones Tropical, quien trae a Diego el Cigala. Aunque ya vendió la primera función y nos anunció que abre una segunda función para el domingo 6 de marzo, no es menos cierto que cualquier cambio afectaría directamente su negocio. Pero eso es parte del espectáculo.

Sin embargo, espera que todo mejore y no haya tanta restricción en Bellas Artes y el Coliseo. Angie tiene contratado a José Feliciano, para el 15 de mayo en Bellas Artes, y esperemos podamos ver a otros artistas que han tenido que cambiar las fechas de sus conciertos.

Me comentaron que dos eventos masivos que se hacían en Puerto Rico serán cambiados para Orlando y los artistas no cobrarán, solo pagarán dietas. Acá tampoco cobraban, allí podrán ver a Mickey y a Minnie. Juípiti.

Ivy Queen imparable en otro género

Sigue el ataque de nuevos juntes y ahora es “la Caballota”, Ivy Queen se une al salsero Peter Nieto en el tema “Pa mí”, próximo a estar en la calle. Con todos los cambios de look que se ha hecho Ivy que quedó nueva, ahora cantando con Peter es virazón total. Habrá que ver.

De hecho, ella no hace cosas para perder y como precursora de un género no ha tenido que buscar novios para llamar la atención, ni tatuarse su nombre porque está de moda, para luego tener que borrarlo. Hello, gracias

Peter ha hecho algunas presentaciones en Puerto Rico, pero su popularidad mayor es su patria, Cuba, y en el mercado latino de Estados Unidos. Así que regresa Ivy junto a Peter Nieto con cambios positivos en su carrera.

De hecho, los realitys de canto en Colombia y México han sufrido variaciones y están poco a poco eliminando las imitaciones de cantantes urbanos y la utilización de sus canciones básicamente por la lírica pasada de tono. Eso no le conviene a los urbanos de aquí; algunos como Wisin han sido hasta jurados. Umm, ya veremos si es el comienzo de un boicot o que quieren eliminar un poco las letras fuertes y hasta algunas groserías.

La pregunta es: ¿Farruko sabe algo que ha ido cambiando en sus nuevas canciones? Umm.