A la verdad que hay artistas que se creen el último pincho de la marginal y no se acuerdan que este lugar que fue un “in place” lo cerraron hace tiempo por quejas de los vecinos.

Resulta que ahora que he visto las peticiones, conocidas como “raiders”, de algunos artistas boricuas para hacer presentaciones en la Isla, como que algunos están desubicados.

Unos reguetoneros que hasta hace cinco o seis años tomaban agua de la pluma y refrescos ahora piden que les tengan en su camerino botellas, sí, dije botellas, de cierta marca del burbujeante. ¡Ah! y que sea rosa. Hello. No tan solo eso, piden 20 toallas negras y vaya usted a saber dónde se consiguen. ¡Ah!, de un tamaño específico. ¡No puedo con ellos!

Un cantante, que hasta los otros días era como que el telonero de artistas internacionales, ahora pide hasta luces en el piso para que no se le vean las ojeras. Hello, si no se amaneciera en pleples y llevara una vida más saludable quizás tendría menos ojeras… o que busque una buena esteticista.

Pero quien me mató es esta cantante que pidió para su camerino miel de abeja y hasta una clase específica de goma de mascar con sabor a menta. ¿Que qué?

Así mismo; no lo podía creer. O sea, ella o su gente no entran a gasolineras donde hay goma de mascar en todos los colores y tamaños o a un supermercado. Hablé con su representante y me dijo: “Olvídate de eso”.

Sí, me voy a olvidar, pero la realidad es que a veces uno quiere complacer las peticiones pero son ridículas.

¡Ah!, y ni se diga los que necesitan teleprompter para cantar. ¡Tremendo! Menos mal que este se usa para que no se le olvide la canción y que no hagan el viejo truco de poner el micrófono hacia el público para que cante por ellos. Hello, gracias.

Una conocida merenguera me dijo un día: “Cuando veo que la gente se sabe la canción, ¿para qué matarme cantando?”. Umm, pero lo que no dijo fue que a ella le pagan por su show y al público no. Juipiti.

Así están las cosas entre algunas peticiones de las estrellitas marineras. ¡Válgame!

Miss Universo se quedó…

Mientras en Venezuela, República Dominicana y hasta en Puerto Rico siguen peleando porque ganó Miss USA, son muchos los que dicen que la chica no debió ganar por su edad.

Anda, pero si las reglas en Miss Universe se lo permiten, ¿por qué no?. ¿Y si la próxima vez gana una casada? ¿Tanto se usa de la boca para afuera el empoderamiento?

Cuando Janelee Chaparro ganó Miss International vivió un año en Tailandia y habla maravillas de ese país y su gente. Ya veremos si las tres chicas que se mudarán a dicho país -Miss USA, Miss Venezuela y Miss República Dominicana- les va bien, pues con tantos países que participaron por primera vez en el certamen, se nota que hay mucha motivación para las chicas participar.

El problema siempre es el mismo.

Cuando concluyen el reinado ni saben qué hacer, ni dónde ir y es como si le quitaran la alfombra debajo de los pies. Si no pregúntele a las ex Miss Universe puertorriqueñas, Dayanara Torres, Denise Quiñones o Zuleyka Rivera. solo por mencionar algunas. Eres reina hasta que otra te quita la corona y ya no volverá a ser lo mismo y los que te alaban harán lo mismo con la nueva reina. Ellas salen decepcionadas, si no mire las declaraciones de la ex Miss Universe Alicia Machado, una de las más vocales contra la organización. ¡Ah!, claro, ella estuvo cuando Donald Trump y ahora es distinto.

En el caso de Dayanara, esta ya tenía un plan para mudarse a Filipinas. Allí fue un éxito con su programa en el que cantaba y bailaba. Le llamaban “Dancing Queen”. Pero regresó y se encontró con Marc Anthony. Hello, gracias, y ahora tiene algo muy importante en su vida… sus dos hijos. Ellos son su mejor regalo y tesoro. Ahora regresa a Filipinas y su historia será otra.

Rickin, gracias

Si alguien llevó la lucha libre a la televisión se llama Rickin Sánchez, empresario quien contra viento y marea batalló con grandes canales, montó su canal en Carolina y luchó por este taller. No tan solo en la lucha libre fue muy conocido, sino cuando le montó el famoso “apartamento de soltero” a Julián Gil y hasta llegaron al libro Guinness por las horas de transmisión seguidas. Lamento su partida, pero ahora estará con su esposa Blanche y su hijo Rickito, que se nos fue muy pronto. Que en paz descanse Rickin.