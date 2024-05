Si Pepe Gámez, el flamante novio de Madison Anderson, quería tratar de opacar el triunfo de Maripily se equivocó y movió el avispero de su fanaticada que ahora critican a Madison. Eso se lo buscó.

Entregarle a Madison una sortija de compromiso al día siguiente de concluir el “reality” de Telemundo “La casa de los famosos” (del que ellos salieron el año pasado) fue desacertado. ¿Que estaban en Grecia? ¿Y? Todos sabemos por sus fotos que desde hace tiempo están juntos y qué raro que esperar precisamente ese momento del triunfo de Maripily para entregarle la sortija.

Wao. Sigue buscando pauta, pues en un año no ha pasado nada con él, a menos que su trabajo sea como perrito faldero de la ex Miss Puerto Rico.

Los fanáticos de la primera finalista en Miss Universe todavía están esperando que Madison hubiese hablado en pleno “reality” a favor del Huracán boricua. Puerto Rico la apoyó a ella y lo menos que esperaba era un mensaje a Maripily y más que el equipo de ésta fue el mismo que la ayudó a ella a ganar también. Pero claro, no contaban con Pepe y por lo que veo se las trae.

En el caso de Madison, desde el primer momento que la vi en el Museo de Arte cuando la presentaron como candidata a Miss Universe Puerto Rico y después cuando ganó, siempre la he apoyado. Pero esta situación de querer quitarle el momento a Maripily no está bien de su parte ni de Pepe.

Mucha gente está molesta con eso. En las redes dedicadas a la belleza, los fans la han criticado y aunque vive en la Florida, la realidad es que si tu país te apoya lo menos que se espera es que hagas eso con la que siguió tus pasos.

¡Ah! ¿Que contigo no se paralizó el país? ¿Y? Y si Pepe lo que buscaba era pauta, pues que lea los comentarios de la gente, tanto en las redes de Madison como en la que ya mencionamos de los certámenes de belleza, lo que ha levantado es animosidad.

Qué bien le hubiera quedado esa felicitación, pero claro, sus intereses son otros. Una pena pues el dinero se acaba y a veces el amor se acaba cuando el dinero desaparece. Quizás me equivoque, pero por lo menos dos de las ex del actor mexicano dicen otra cosa.

Y que sepamos, él no está en contrato con Telemundo y lo que hemos visto es la cancelación de telenovelas en todos lados. Hasta los turcos han bajado la producción de éstas y lo más reciente es que no pasen de 80 capítulos y las liquidan antes. Eso de estirar hasta 125 capítulos pasó a mejor vida.

Mientras, ayer fue el recibimiento de Maripily y este país nuevamente se unió a la verdadera ganadora.

Todavía medio mundo se pregunta a qué fue Patricia Corino a “La casa de los famosos” ¿A sacar a Mari del “reality”? ¿A conseguir un contrato con Telemundo? Pues hasta ahora eso no se le dio. Ya veremos.

Y me dicen que después de mi columna donde mencioné que podía ir a trabajar en Teleonce, como que movieron las agujas y no estaría entrando a ese canal. Hello, gracias.

Políticos con bolsillos vacíos

Hay dos o tres anuncios de políticos que parece que los hicieron con un presupuesto bien, bien bajito. Desde falta de luces, tomas de políticos que se ven más gordos de lo que son y hasta colores que les lavan la cara, con camisa blanca, fondo blanco...

Hay uno que un poquito más y era candidato a enfermero o doctor. Lo curioso es que por lo que sé es uno de los que más dinero ha recaudado. Pero definitivamente los productores no contrataron ni un maquillista para mejorar a algunos. Umm.

Lo peor de todo es que medio mundo pautó anuncios en la final de “La casa de los famosos” y si no los habíamos visto, pues no nos quedó más remedio. Hello, gracias.