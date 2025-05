¿Cuál es la realidad del reality? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién miente y quién no? ¿Sabía que estaba enfermo?

Cualquiera de esos títulos los podríamos usar para preguntarnos qué pasó de verdad con la salida de Lupillo Rivera de “La casa de los Famosos All Star”, el programa estelar de Telemundo.

Eso de que está enfermo… Bueno, puede ser la presión o puede ser diabetes. Por lo menos en Puerto Rico, por la Ley HIPPA no nos podríamos enterar a menos que él lo diga. Pero, aparentemente, la salida de Lupillo no es por lo que dicen y ese es el sentir de muchos. Desde hace más de dos semanas lo veíamos errático, dando puños en las paredes como si algo no le hubiera salido. Paty Navidad, de quien se dice le iba a radicar una querella en la producción de Endemol por la forma en que la trataba, se quedó con los deseos después de varias discusiones.

PUBLICIDAD

¿Qué sucedió entre ellos?

Supuestamente se llevaban bien al principio, pero al cabo de la convivencia la situación se calentó con discusiones, situaciones nada agradables y falta de respeto. Al final o mejor dicho previo a que Lupillo dijera que estaba enfermo y que se iba, la falta de respeto fue fuerte y Paty está “crispy” con él.

No se sabe si lo que se dice en los pasillos en México es totalmente correcto, pero alguien -por no calentar más a Lupillo- o apagó las cámaras del lugar de la pelea o las borró si es que eso se puede hacer.

No querían que Lupillo se molestara más y como no le salieron las cosas como quería, entonces de la noche a la mañana aparece bien enfermo y por eso no le pueden decir que no cumplió con el contrato. O sea, que si sale por enfermedad no hay incumplimiento de contrato.

¡Ah! Y ahora no tenía puestas sus pijamas, como en la edición pasada.

No le salieron las estrategias, dijo Paty Navidad sobre Lupillo y se molestó. Por su parte, Caramelo ha dicho que él ya sabía que no quedaba entre los tres finalistas.

Entonces, llegar cuarto no era lo que él esperaba después de haber quedado tercero en la edición que ganó Maripily. Hasta Rosa Saavedra, su mama, le tiró en video al programa dando a entender que le querían quitar el primer lugar a Lupillo. Ujum...

Esta situación, sumada a que se le murió un amigo muy querido, le bajó el ánimo al cantante. Veíamos en el confesionario que estaba destruido. De hecho, pensé que era para que le cogieran pena, pero no.

PUBLICIDAD

Por su parte, Niurka seguía quitándole el protagonismo y él que es tan machista podría haber considerado que otra mujer no le iba a ganar.

Y para machacar más, Rodrigo Romeh (segundo lugar en el programa anterior), quien nunca se ha llevado bien con Lupillo, escribió: “Volvimos a ganar” al conocer que Lupillo salía del programa.

Algunas personas lo han criticado, pero es que él al igual que muchos otros pensamos que esto de la enfermedad es solo una excusa para salir sin que le cueste un centavo y ya.

El tiempo dirá si como alegan algunos amigos esto es un nuevo show de Lupillo o de verdad está enfermo.

Por lo que veo hasta ahora, los $200 mil están entre Alfredo Adame, Niurka Marcos y Caramelo. Ya falta menos.

Encuestas reales…

Algunas radioemisoras tendrán que cambiar las promociones con la llegada de los resultados de las encuestas de Nielsen. Estas han dejado patidifusos a muchos y algunas vacas sagradas están en capilla ardiente. No dude que vengan cambios drásticos. Hello, Gracias.