Esto de cancelar conciertos cuando la gente ha comprado los boletos es un lío. Los que desean asistir al concierto pierden entre $2 a $6 dólares, dependiendo dónde compraron los boletos y finalmente nadie, repito, nadie le dice ni pío por la cancelación.

En el caso de las cancelaciones de los conciertos de Daddy Yankee pautados para enero, “radio bemba” en la calle dice que supuestamente el productor Raphy Pina saldría de la cárcel y que están esperando que le den la fecha para volver a vender los boletos para los conciertos. ¡Ah!, entonces sería algo así como un gran recibimiento al marido de Natti Natasha y al gran amigo de Daddy Yankee. Si eso es así lo entiendo, pero me parece como un súper fishi recibirlo como héroe. Hello, gracias.

Otros alegan que para la utilización del Hiram Bithorn se pidieron muchos requisitos, pero después de ver como ha quedado el estadio en anteriores conciertos, no es para menos. ¡Ah!, y la prioridad es el béisbol, aunque no asista tanta gente como a los conciertos.

Pero volviendo a las cancelaciones, en el Congreso de los Estados Unidos la Comisión de lo Jurídico comienza a investigar las cancelaciones de conciertos, la utilización y devolución del dinero.

Me encantaría saber si legisladores como Ángel Matos, quien se pasa hablando de que hay que dar la mejor cara del país y apoya todo lo de turismo, se atrevería a comenzar una investigación sobre las cancelaciones. No lo creo, él es de Carolina y Daddy es su constituyente.

Así que la próxima vez que anuncian un concierto con meses de anticipación piense cuántos intereses tendría ese dinero en su cuenta de banco o cuánto engordaría la del artista. A menos que usted no sea un súper fan freak, la contestación es obvia.

Para febrero Isabel Pantoja

A la verdad que mi amigo César Sainz se las trae. Desde que me dijo que traería a Isabel Pantoja a Puerto Rico, le dije que era cuesta arriba por los problemas de visas que tendría y que la justicia de España no era benévola con ella.

Sin embargo, él juraba y perjuraba que todo estaría bien, y tanto los productores de República Dominicana como él tenían la garantía de su presentación.

Al pasar de los meses y estar leyendo en diarios y revistas de España los líos de Isabel, más crecían mis dudas de que pudiera pisar tierra boricua este año.

Bueno, pues lo que dije desde el principio se dio. Pospusieron el concierto y quizás, como no es tan famosa como Daddy Yankee, no ha habido muchas quejas de que supuestamente vendrá en febrero y no en la fecha original. Me alegro de que pudiera darse, pero es febrero, no en el 2022.

Ni te saludo

Los talentos de dos programas de televisión, que están en el mismo canal, se ven en los pasillos que son bastante anchos, cada cual toma su lado y ni se saludan. Veremos cuando hagan la fiesta de Navidad quién se lleva la cabeza del lechón y quién el rabito, pues ahora ni comparten el cuerito. Arrozzz niños.

Malet, malet

Danna Paola, la actriz de la serie “Elite”, no ha tenido suerte en su gira por diversos lugares en México. Primero se cayó en una tarima bailando. El pasado fin de semana en la presentación más importante de su gira en la Ciudad de México, se suponía que descendiera desde el techo agarrada con un arnés hasta una plataforma que había en pleno escenario. ¡Ah!, pero el arnés falló, no lo colocaron bien a su cuerpo y, al no tener balance, jamás llegó a la plataforma.

Ella fue tan irresponsible que dijo que no había ensayado esa parte del show y se rió. Hello, la gente paga por ver las cosas bien y no por ver un ensayo de estrellitas marineras.

A Danna la llevaron con bombos y platillos a “Elite” para atraer al público latino, pero tuvo problemas con protagonistas españoles. Aunque tiene una gran trayectoria, les pidió a los productores que le dieran más tiempo en pantalla. Finalmente actuó muy bien, pero dicen que no es manzanita con caramelo en Navidad. Juipiti.