Karol G comenzó este pasado fin de semana en Chicago su gira “Viajando por el Mundo” y tiene muchísimas fechas pautadas para Estados Unidos, país al que algunos cantantes urbanos le han cogido miedo. Sin embargo, Karol G tenía los conciertos de este fin de semana vendidos totalmente.

Pero la colombiana arrancó también con nueva canción. Se llama “Matadora” y ciertamente no es para la cantidad de niñas que la siguen, pues el contenido es fuerte, fuerte.

No entiendo qué pasó. Después de su más reciente éxito, “Si antes te hubiera conocido” en ritmo de merengue, ahora llega con un urbano leeeento. Ciertamente la canción muy bien pudo salir de un zafacón por su lírica. Volvió a la vieja, vieja escuela. Por el acto sexual que relata, a menos que estés un poco desajustado, de verdad que como que no es para pegar tan fuerte como otras de sus canciones. Con el éxito que tiene mundialmente no era para cantar esa cancion, si se le puede llamar así.

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Sé que sacó disco nuevo, pero la canción de “Matadora” no era el tema para lanzar primero. Y dudo que la radio lo toque, a menos que hagan una versión super, superlight.

La cantante llegará a Puerto Rico el 26 de febrero de 2027 después de visitar las plazas más importantes de Estados Unidos y Europa. Así que ojalá que en los próximos meses salga con otra canción o dudo que muchos padres la apoyen.

Una pena, pues iba superbién.

El Rey está de regreso

Así dice la promoción de Don Omar anunciando su gira por Estados Unidos, aunque por lo que hemos visto las canciones son todos sus éxitos y la gente las canta de principio a fin. Ya veremos cómo le va, pues hasta ahora es “sold out” en todos lados.

Él se ve muy bien, hasta contento, dando entrevistas. Eso no lo hacía antes, o sea, cuando se encerró. Ojalá y cuando venga a su patria podamos tener el mismo acceso que ha tenido la prensa en Miami y en España. Hello, gracias.

De Diva Miriam

La cantante Miriam Cruz aprovechó la canción “Esa Diva”, la que Melody llevó al certamen de Eurovisión el pasado año y le robaron el premio, y la convirtió en merengue.

Muy buena la versión, que sin lugar a dudas es una canción que empodera a las mujeres y levanta su autoestima. Ya me parecía a mí que habían tardado mucho en hacer una versión en merengue. Miriam se botó.

Con sus padres siempre

Si por algo hay que felicitar a Zuleyka es que siempre está apoyada por sus padres y ella les da todo el cariño y amor de una gran hija. Por eso no fue casualidad que sus papás estuvieran de anfitriones en la fiesta del Hotel Fairmont San Juan, celebrando los 20 años de su corona universal.

De hecho, fue con Zuleyka que al ganar la corona nacional tuvimos que correr por el Muelle Panamericano, donde ganó. No querían que la prensa la entrevistara después de ganar.

Así que aquello fue a correr. Luego de ser coronada a la prensa nos dijeron “bye bye piojito”. Había una conferencia de prensa al otro día y no querían adelantar nada. Por mucho que corrimos, los chicos de seguridad se la llevaron. Esa carrera no se me olvida. Y lo curioso es que ella decía “no me dejan parar” y se reía. Siempre ha sido una reina distinta y muy accesible. Hello, gracias.