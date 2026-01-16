Es increíble que a estas alturas de su vida, Julio Iglesias sea acusado por exempleadas de abusar de ellas. Le imputan prácticas sexuales a las cuales supuestamente elles no accedían, pero él insistía y según los testimonios eran obligadas. Jóvenes que con 22 años el muy bien podía ser su padre. Para completar tenían que hacerse exámenes para demostrar que no tenían enfermedad alguna.

¡Aunque usted no lo crea!

Pero Julio siempre fue lo que llaman en Puerto Rico un enamorado. Lo vi salir con varias ex Miss Puerto Rico y hasta actrices internacionales que traía a la Isla. Pero para ese entonces estaba soltero. Dicen que parte del coraje de su hijo Enrique contra él es por su conducta con las mujeres y la falta de respeto a su madre.

Pero ya veremos en qué para. En España hay opiniones divididas y hasta la política se ha metido en todo este bollete.

Pero vuelvo a lo mismo, es muy desgraciado concluir tu carrera artística de tantos años con una situación tan fea como esta, si es que se le prueba lo que han dicho.

Julio es muy escurridizo para líos con la justicia. El hijo que supuestamente tuvo con una bailarina portuguesa no pudo conseguir que él diera cara a pesar de que el DNA era supuestamente un 99% igual en ambos.

Ya veremos qué sucede con estas chicas, pues él para salir de líos judiciales es más rápido que Speddy González. Julio nunca quiso ser cura, así que el celibato con él no va.

Todo tiene un propósito

Cuando Arcángel comenzó su carrera fue el publicista Harold Rosario quien lo dio a conocer en los medios y el trabajo que hizo fue muy bueno.

A la muerte de Harold se desvió un poquito el trabajo de Carmen, su madre, que siempre ha estado apoyándolo y dándole la mano en buenas y malas. Ella como exintegrante de un grupo musical sabe los sacrificios y el trabajo que hay que hacer para pegar y mantenerse.

Luego de la muerte de su hermano, las cosas han cambiado y él se ha crecido. Su comercial de la Campaña para la Seguridad en el Tránsito está muy bien logrado y se nota el amor que le puso para transmitir a la gente su dolor.

El Director Ejecutivo de la Comisión, José Memo González, me comentó que el comercial había salido orgánico y que todo había fluido superbién al integrar recomendaciones del cantante y todos los que participaron estaban contentos con el producto final.

El que Arcángel diga que quiere cantar en San Juan en una tarima o en un sector no es raro, pues le encanta compartir con su público. Así que anoche jueves cantaría sus nuevas canciones en un lugar que, como dijo, tiene un significado más positivo.

¡Éxito!

Toda una profesional

Melina León no ha parado de trabajar desde que tuvo el miniaccidente en una mano hace varias semanas.

Ya está mucho mejor, demostrando que no solo es valiente para cantar con todo y dolor cuando llegó a Mayagüez a horas del incidente. Si alguien tenía duda de su profesionalismo ya sabe. Juípiti.