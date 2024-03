Mientras el público entiende o no entiende la situación en el Canal 4, cómo es posible que algunos dentro de “Noticentro” ganen miles por dar cara en televisión y se quejan… Bueno, creo que es por dignidad o por lo que se dice: que los apretaron y no están de acuerdo con eso y quieren que cambien a la vicepresidenta de Noticias, Niria Ruiz. Hay que recordar que Rafael Lenín salió porque el rating no era bueno. Pero después brincó para Telemundo y allí lo quieren mucho.

Pero volvamos a Wapa. Por ejemplo, quién iba a pensar que después que le hicieron una superboda a Aixa Vázquez iría a la línea de piquete. O Normando, que es el nene lindo -como dijimos, es el chico de los debate$$$- y entiendo que no está batallando por más dinero. Digo, creo yo. O algunos otros que dieron el brinco de un canal a otro por mejores condiciones de sueldos y ahora piquetean.

Yo no creo que el horno esté para galletitas. Y tienen el derecho de quejarse, piquetar, etc., pero dudo que Wapa saque a Niria Ruiz de la vicepresidencia de Noticias, pues según mis fuentes ella es de la confianza de la alta gerencia para esa posición. Es la persona de confianza del vicepresidente de programación, Jimmy Arteaga, quien está bien “ranqueado” con los jefes máximos. Ahora mismo, con su programación tiene a Wapa en primer lugar en horarios “prime time” y eso deja chavos en momentos que los anunciantes están difíciles.

Uno de los problemas es que la cantidad de millones que se pautaban en televisión hace 10 años no es ni la mitad de lo que se gasta ahora, ni tan siquiera por ser año de elecciones. Mientras las redes sociales sirvan de protagonismo para los políticos no habrá gasto alguno. Y, por otro lado, hay periodistas que se dejan llevar por las mentiras de políticos y aspirantes a políticos; no los confrontan con sus mentiras y están siendo voceros de personas que no gastan ni un chavo, pero salen casi a diario y dan cara. Ujum. Y eso lo están viendo los jefes.

Así que creo que en “Noticentro” habrá que hacer una buena reunión, sacarse los trapitos al sol y quitarle el guille a algunos que todavía no entienden que hay que trabajar para que les paguen bien.

¡Ah! Y si alegan malos tratos, pues que digan frente a frente qué es lo que hay. Recuerden que los anunciantes exigen más y quieren pagar menos, no les gustan los líos entre uniones y gerencia. Esa es la verdad y ellos lo saben.

Mientras, en WIPR...

Después de ver lo que anunció el nuevo presidente del Canal 6, Jorge Enrique Pagán, no creo que los cambios lleguen a dicho canal. Eso de deportes en radio para hacerlo tipo radioemisora especial... Umm.

No sé si sabe el costo de conseguir los derechos de, por ejemplo, la Liga de Baloncesto o del béisbol invernal o quizás deportes de Estados Unidos. El Comité Olímpico siempre está pelao, como dice su presidenta, y si el Gobierno no le asigna dinero se quedan igual. O sea, que hay que ver de dónde saldrá el dinero. Pero también hay que pensar que se economiza el dinero que están pagando por los derechos de autor de todas las canciones que pautan actualmente.

Así que habrá que ver, pues si miramos bien, en otras radioemisoras han quitado la sección de deportes por no producir dinero. ¡Ah! Pero como en el Canal 6 ahora hay mucho dinero, no dude que sigan pa’ lante aunque a la mayoría de la gente ni le importe. Tienen que pensar bien lo que vayan a hacer. Y deportes por radio…