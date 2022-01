Alguien cuenta el cuento mal, no dice toda la verdad o los que estuvieron a cargo no sabían quizás de la magnitud de hacer un programa de televisión vía satélite. Y vimos la novatada…

Cuando escuché a la Lcda. Mariela Vallines, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, decirle a Rubén Sánchez el pasado lunes que cuando llegaran los ratings de la famosa Despedida del Año transmitida por ABC superaría los 30 millones de televidentes, pensé que era un poco exagerado. ¡Ah!, y eso que en esta ocasión había más gente en sus casas por el COVID-19. Pero de 30 millones de televidentes a 19 millones la diferencia es real

PUBLICIDAD

Cuando dijo que varias estaciones habían cortado antes de tiempo, sonó como que ellos no lo sabían y fue sorpresa. Hasta aquí sigo tratando de entender.

Cuando se produce este tipo de evento, desde días antes se supone que ensayes, minuto a minuto, lo que va a pasar; que tengas todo fríamente calculado. Tanto el productor, el director de televisión, los técnicos, master control, así como los ingenieros a cargo de llevar la señal al satélite, tenían que tener el libreto y el log que te dice qué va a pasar cada minuto y cuándo hay pausas comerciales, etc. Todo; eso no puede ser improvisado.

Es fácil decir algunas estaciones cortaron. ¿Y? Si eso se especificaba en el contrato y desglosaba los canales que lo presentarían, pues lo primero que hay es pensar en una demanda por incumplimiento de contrato. Si cortaron la transmisión cinco estaciones, hay que bajar el pago. No es lo mismo 10 que cinco. Pero si el contrato indica que de tal hora a tal hora estarían X cantidad de canales y que a las 12:00 se cambiarían la programación, o no especifica canal y localización del mismo, no hay nada que buscar. Pero entonces no sigan diciendo que era toda la cadena ABC que lo transmitiría. ¿Otra mentira más?

El que le vendió la presentación por $4.4 millones la transmisión, debe estar celebrando.

Es increíble que estas cosas pasen y peor que personas orienten mal a la ex vicealcaldesa de Guaynabo, Mariela Vallines, a quien conozco y es una gran profesional. Ella estaba repitiendo lo que le dijeron tipo papagayo, provocando caer en errores y mentiras. Eso la deja mal parada. Lo que es peor, tratar de justificar la inexperiencia demostrada por sus asesores quienes se creen que todos nos comemos su cuento y nos tragamos sus mentiras.

PUBLICIDAD

Mariela, oriéntate bien, llega hasta el fondo y si fue incumplimiento de contrato, el pueblo te agradecerá que recobres el dinero mal pagado. Busquen el contrato… Alguien se dejó ir por la emoción y no por la razón, pero Puerto Rico lo hace mejor.

Creo que el bollete de lo que pasó ha tenido más rating que la transmisión.

Liza M aprovecha el mal tiempo

Mientras trabajaba en las coreografías del show que presentaría en Puerto Rico, la cantante Liza M tuvo que hacer un alto ya que una persona dio positivo a COVID-19, no empece a seguir el protocolo. Pero quería aprovechar el tiempo, así que cambió lo que sería su show por la grabación de su nuevo disco. El mismo estaba pautado para grabarse después de la presentación en la Isla. Al cancelar el show, ya que el Departamento de Salud no permite más de 250 personas en un área, montó el estudio de grabación en su casa y a mal tiempo buena cara.

Ahora simplemente puede anunciar que el disco es “íntimo” o “desde mi casa a la tuya”. La situación laboral es que no tan solo le cancelaron espectáculos en la Isla sino también en Texas y Miami. Según me comentó, como van las cosas, piensa que volverá a trabajar en febrero en Estados Unidos y tendrá que esperar para presentarse nuevamente en Puerto Rico. Hello, gracias.