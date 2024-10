Los cambios en la reglamentación de Miss Universe 2025, ¿perjudican o ayudan a las personas que desean participar? ¿Cambia la esencia y el propósito por el cual se creó en California para promocionar una línea de trajes de baño? ¿O los cambios serán rechazados por los espectadores en los nuevos tiempos?

Esas preguntas posiblemente no las podamos contestar hasta que concluya el certamen, a celebrarse en México en noviembre. Pero quisimos preguntarles a varias de nuestra representantes y exreinas, entre ellas Cynthia Olavarría, quien fue la virreina del certamen en 2005 y por poco nos trae otra corona.

“Los certámenes reflejan el contexto social en el que se llevan a cabo. Son un evento de entretenimiento que, como todo, va a evolucionar nos guste o no. Por un lado es hermoso que más mujeres puedan aspirar a su sueño, pero también puedo reconocer los retos enormes que conlleva la profesión de una reina, combinado con otros roles, como madre y esposa”, opinó.

Definitivamente, Cynthia siempre ha sido bien diplomática y su contestación así lo refleja. Actualmente está trabajando en la creación de un nuevo proyecto del cual nos indicó que pronto sabremos de qué se trata. Cinthya le deseó mucho éxito a Jennifer Colón, nuestra representante en Miss Universe.

Otra de las divinas que no representó en el certamen celebrado en Hawai y quedó tercera finalista es Joyce Giraud.

“En cuanto al Miss Universe cambiando la edad es algo que me encanta. No sé si recuerdas el certamen que hice, Queen of The Universe, en Los Ángeles. Siempre dije que era injusto que las chicas no pudiesen participar por haber tenido un bebé, que es la mayor bendición, o por haberse casado a una temprana edad. Yo sí estoy de acuerdo con que madres, solteras, casadas y divorciadas participen, pero creo que tiene que haber un límite, porque tampoco era que abuelitas compitan con las nenas de 18″, enfatizó Olavarría.

Joyce, que es toda una empresaria, nos comentó que está feliz, pues su línea de productos para el cabello sigue creciendo.

“Actualmente es la número uno en ventas en el canal de Home Shopping. Los suplementos para el crecimiento del cabello son la suscripción más grande del canal en toda su historia. Así que imagínate lo feliz y agradecida que estoy con ese respaldo”, aseveró.

Nada, nada, que siempre le gustaron los negocios y con una familia tan bella como la que tiene no puede pedir nada más. ¡Éxito a Joyce!

Por su lado, Nashalli Enchautegui participó en el certamen de belleza local en 1994. Con su exposición en el certamen llegó rápidamente al mundo del espectáculo. Ha estelarizado películas, fue cantante en una agrupación musical, ha participado en “reality shows”, pero el público la conoce más como animadora de televisión. Siempre ha estado ligada a la moda y la belleza.

“No estoy de acuerdo con tantos cambios en las reglas y normas”, afirmó. “El ideal de Miss Universo, como dice la palabra ‘miss’ es de una mujer soltera, joven en una etapa de desarrollo como mujer y embajadora. No tengo problemas que seas trans, casada o con hijos, pero que participen en otro certamen que no se llame ‘Miss’. Es como si ahora quieres jugar béisbol en una cancha de tenis con las reglas de football. By the way, amo a mis amigos trans y pienso que la actual Miss Puerto Rico es divina. Que yo esté bien o mal es cuestión de gustos”, Indicó.

Y una que hizo un alto para contestar nuestra encuesta fue Shanira Blanco, quien se encuentra fuera de Puerto Rico debido al proceso de recuperación del trasplante de riñón de su esposo Augusto.

“La verdadera belleza no tiene fecha de expiración y la maternidad no debe ser limite para alcanzar metas en la vida. Aplaudo este cambio en Miss Universe; es maravilloso saber que ahora toda mujer, en cualquier etapa de su vida tendrá la posibilidad de estar en un escenario lleno de oportunidades que cambian vidas para siempre. Todo el éxito a nuestra reina Jenny Colón. ¡Vamos por la sexta!”, exclamó.

Shanira, quien tuvo una agencia de modelaje, fue Miss Earth y actualmente es la imagen mundial de los productos Mirta de Perales. Además, en Puerto Rico muchos le dicen “La chica de la Loto”.

El próximo viernes tendremos la opinión de otras chicas que estuvieron en el cuadro de honor de Miss Universe y a punto de traer otra corona.

Pero, ¿y usted qué opina de esos cambios?