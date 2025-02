La gobernadora Jenniffer González Colón recibió a Miss Universe, Victoria Kjer, el día de San Valentín, quien llegó a tiempo y muy alegre. La reina de belleza vino a la Isla para participar en un desfile de modas y conocer el país donde cinco de sus hijas han llevado la corona y varias casi, casi.

Aunque la chaperona de Miss Universe había dicho que la reina no podía bailar al son de los pleneros que la recibieron en La Fortaleza, ella no le hizo caso. Dio unos pasos y movió su falda como hacían las bailarinas. Allí se ganó el aplauso de algunos invitados y personalidades que la recibieron a la entrada.

Cuando llegó al Salón de los Espejos la esperaban varias de las reinas boricuas: la actual reina, Jennifer Colón, quien compitió contra ella; Catalina Morales, Ana Rosa Brito, Bárbara Serrano, Alba Reyes, Miss Grand Puerto Rico, Vivianie Díaz; además de varias de las chicas que nos representarán en próximos eventos de belleza, una de ellas entrenada por Daniel Guevarra y que nos representará en Miss Grand International en Tailandia en junio.

A Victoria le presentaron a la gran diseñadora Carlota Alfaro, quien tuvo a su haber muchos de los trajes de las primeras candidatas nuestras en Miss Universe, junto a Carlos Alberto y Luis Antonio.

Cuando dijeron que podíamos entrevistar a Miss Universe le pregunté si habla español, pues eso está incluido en su biografía. Contestó que solo dice algunas palabras y que está aprendiendo. Y en mala hora comenté que parecía una Barbie pues Diana, su chaperona, se molestó y dijo con un tono nada agradable que ella no era Barbie.

No sabía quién era la chaperona hasta que la vi con esa cara de malos amigos con la que no permitió que las beldades boricuas tocaran o abrazaran a Miss Universe. Pero la bola la botó cuando el artista Arte Carde le entregó un cuadro pintado y hecho por él especialmente para Miss Universe, en el que incluyó las etapas de la vida de la reina Victoria, incluyendo su imagen como Barbie.

La Miss Universo se emocionó y comentó que lo pondría en su apartamento cuando lo tenga al concluir su reinado. Atesoró mucho el regalo y medio mundo aplaudió, menos la chaperona, quien comentó que no sabía cómo se llevarían el cuadro y quién iba a pagar el sobrepeso de equipaje. Hello, gracias.

Los que la escuchamos no podíamos creer lo que estaba diciendo. Menos mal que Miss Universe no entendió, pero sonó grosera y una afrenta total al artista. Definitivamente tiene el tacto de un elefante en una cristalería. Menos mal que de inmediato la gobernadora invitó a Victoria para el recorrido a la habitación de las primeras damas. Los chicos de Rones de Puerto Rico le ofrecieron que probara una piña colada creada en Puerto Rico y ella sonriendo la probó. Al concluir su recorrido por Fortaleza junto a la Gobernadora todos quedamos encantados con su sencillez y su alegría.

Y a Miss Universo, que la próxima vez no envíen a Diana la chaperona. Es la primera vez en mis años de periodista que veo a una chaperona que se supone cuide sus modales y ayude a la reina que lo que hace es dejar destellos de intolerancia y de querer ser más reina que la reina. He dicho. Por lo demás, “peaches and cream”.

Cumpleaños entre reinas

La invitación lo decía todo: chicas vengan con tiara, los caballeros vestidos de negro con lazo rojo... y así fue. La fiesta de cumpleaños de Carlos Bermudez, presidente de San Juan Moda, reunió en Candas -el nuevo “in place” del Condado- a reinas de belleza, gente del mundo del espectáculo y ejecutivos de los medios y el gobierno.

Desde nuestra Miss Mundo Lady Wilnelia Merced a las ex Miss Puerto Rico Universe Catalina Morales, Alba Reyes, Bárbara Serrano y Jennifer Guevarra, entre otras.

Se esperaba que como Miss Universe estaba en Puerto Rico fuera al cumpleaños, pero aunque no llegó las invitadas todas llevaban tiaras recordando que este país ha tenido cinco Miss Universe y dos Miss Mundo.

Entre los invitados estaba el divino Jaime Mayol con su prometida Carolina Vale, a quien medio mundo le pedía ver el anillo de compromiso que recibió en Portugal. Muy lindo.

Cristian Daniel estaba divino compartiendo con todo el mundo junto a su esposa Stephanie Font. El coreógrafo Dani Lugo charlaba con varios publicistas, Soraya Sánchez hablando de las categorías de los Premios Tu Música Urbano y Tropical. Los diseñadores Carlos Alberto, Eddie Guerrero y Luis Antonio celebraban el cumpleaños de Carlos, quien le ha dado una gran publicidad a la moda con sus desfiles. En fin, entre reinas y diseñadores el “party” concluyó con un karaoke animado por Zenaida Díaz.

¿Vendrá Yuri?

La pasada semana escribimos qué “Objetivo fama” se transmitirá fuera de Puerto Rico, pero que un canal de Guaynabo sería el seleccionado para emitir dicho “reality” en la Isla. Pues oficialmente el canal será Teleonce, canal que albergó el programa anteriormente.

Lo que sí espero que confirmen es a Yuri. Fue una de las animadoras más espontáneas y, por supuesto, ella canta por lo que es como un dos por uno. Ya veremos si viene.