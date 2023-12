Tsunami, terremoto, huracán o, simplemente, un movimiento telúrico suave. Umm. La salida de Eric Delgado de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica pondrá a muchos a correr, pues que yo sepa el nuevo jefe no tiene vínculos con gente que lleva allí años y que sencillamente entienden que no les queda más remedio a la empresa que mantenerlos y eso no es así.

Es como si la mentalidad es que me tienen que dejar por la cantidad de años que he trabajado aquí. ¿Y?

En septiembre cancelaron varios contratos pero ni economizando eso pudieron cuadrar.

El nuevo jefe, Jorge Enrique Pagán, a quien conozco, no es un experto en televisión o radio, pero sé que el mensaje que llevará es que hay que cambiar muchas cosas para hacer una programación más atractiva. O quizás la consigna es lo que dicen algunos de la Junta: que la vendan.

De hecho, el lugar donde están las facilidades es envidiable para un condominio, y lo han dicho muchas veces.

¡Ah!, no empece a que la Junta de Supervisión Fiscal no asigne dinero, lo tienen que buscar hasta debajo de las piedras, como hizo Eric.

No ha sido fácil mantener vivo el canal, pero como me dijo un amigo que trabaja allí, hay gente que tú no sabes qué hace y nadie les dice nada.

Eric estuvo presidiendo la Corporación hasta el viernes cuando no sabía si seguía o no. También eso estuvo feo pues fue por una llamada que se enteró. Gracias, pero no gracias.

Eric se crió en los medios y batalló para mantener abiertas tanto las radioemisoras como los canales. Pero habrá que ver. Y si piensan que los cambios se verán en dos o tres semanas, lo dudo.

Hay que mirar los contratos que quedan, los nombramientos, la programación y lo que dicen las encuestas. Umm, sucio difícil. Desde ahora digo que vendrán llantenes de los que no quieren soltar el guiso aunque no hagan nada.

El canal se mantiene, en parte, con la Lotería y el contrato, pero eso no da para todo. Ya veremos qué pasa y si alguien se anima a buscar dinero o pautar anuncios, pues ahora que el gobierno no se podrá anunciar por las restricciones de la Ley Electoral será más difícil. Hello, gracias.

Pegao el merengue

La presentación de Grupo Manía en la Feria Bacardí en Cataño puso a bailar a medio mundo. Banchy Serrano, con su carisma y movimientos se queda con la tarima, no empece a ver que Raúl Armando es más joven. O sea, que el movimiento y el swing no es por la edad.

Los chicos acaban de regresar de España y me comentaron que ya fueron contratados para los carnavales de las Islas Canarias, en febrero del 2024.

“Nos fue súper bien, hasta pegamos una canción nueva y la gente de allá pidió que regresáramos para febrero. Nosotros estamos muy contentos. De momento te dicen que todo lo que se escucha es música urbana o reguetón, pero en Canarias no es así. Hay espacio para grupos como nosotros. Sé que tanto Joseph y Elvis se han presentado allá con mucho éxito. Eso ayuda a que más gente siga nuestro género. Así que estamos agradecidos con el público español”, comentó Raúl Armando.

Mientras, Los Rabanes volvieron a demostrar que tiene una fanática fiel que los sigue y canta sus canciones. De hecho, los encontré muy amables, las chicas que les pedían fotos y allá iban ellos a dialogar y retratarse con las chicas. Muy bien. Obviamente el banquete de su música fue con las canciones que han sido sus éxitos.