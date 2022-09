A muchos les ha sorprendido el noviazgo de Marc Anthony con Nadia Ferreira, la primera finalista de Miss Universe en el certamen celebrado en Israel.

Pero lo que verdaderamente ha sorprendido es lo rápido que va todo entre ellos, desde el anillo de compromiso, cuando en anteriores ocasiones tardó más de un año en entregarlo, hasta la credencial de Ludy, la mamá de Nadia, donde dice suegra. Hace algunas semanas Marc acompañó a su novia a Paraguay al certamen donde ella coronaría a su sucesora, solo estuvieron poco tiempo pero el cantante recibió el calor de los paraguayos desde que llegó al aeropuerto, lugar que, según su gente, nunca había visitado.

Marc es muy celoso con su entorno y se alega que una de las cosas que no cuadró mientras estaba casado con Dayanara era que la familia de ella prácticamente se mudó con ellos a Nueva York. De hecho, uno de los hermanos de Dayanara trabajó con Marc, pero eso ya pasó.

Ahora hay otra vida, otros años y más madurez. Peroooo si la familia de Nadia se mete mucho a opinar sobre el cantante o comienza a opinar cosas que a él no le gustan, mal los veo.

O sea, te quiero... pero no aprietes.

El que Nadia tenga una fundación para ayudar a víctimas de violencia es muy loable de su parte pues durante años hemos visto cómo Marc trabaja con proyectos para niños con su Fundación Maestro Cares.

Nadia solo estuvo días en Paraguay pero aprovechó el tiempo para grabar la campaña de Síndrome Down en su país. De hecho, la gente en su país celebra su ayuda a este tipo de organización.

Volviendo a Marc con la Fundación Maestro Cares, ni él ni su socio Henry Cárdenas escatiman en dinero o esfuerzo para llevar educación y mejorar las condiciones de vida de los niños que reciben ayuda de la misma en diversos países del mundo.

Pero Marc, cuya alegría se ve reflejada en estos días, no es un cantito de pan con mantequilla. Tiene su genio, pero si Nadia sabe buscarle la vuelta, durarán mucho; si su familia se mete en asuntos de él... pues no lo creo.

¡Ah!, pero no nos olvidemos que ella dijo en Miss Universe que quiere ser cantante. O sea, seguiría los pasos de Dayanara o la misma Jennifer López, cuya carrera de cantante no tan solo fue catapultada por Puff Daddy o P Diddy, o como se haya cambiado el nombre ahora, sino también por Marc que le abrió las puertas a la música latina y el cuento fue otro.

¿Veremos a Marc produciéndole un disco a Nadia? Habrá que ver pues una cosa es que uno quiera cantar y otra que cante de verdad. Habrá que ver entre el corazón y la razón.

La mejor recomendación a Nadia es que evite que su familia se meta en la relación con el cantante. La relación es de dos, no de tres. A fin de cuentas Marc se ve feliz y eso siempre es lo que le ha importado. Marc ha pasado días difíciles, pero al fin de cuentas siempre triunfa. Hello, gracias.

Ricky strikes back

La primera vez que el sobrino hizo una acusación contra Ricky Martin en Puerto Rico, fueron los abogados de este quienes salieron en su defensa y los que aparecieron en la vista sobre el caso que finamente no progresó y todo quedó en nada. ¡Ah!, pero llegaron los abogados de Ricky, quienes la semana pasada radicaron la demanda por $30 millones en contra del sobrino.

Pero ahora, en la segunda querella, quien ha salido como un bombero apagando fuego es la relacionista Helga García, amiga incondicional de Ricky desde sus tiempos con Menudo. Helga sabe muy bien cómo manejar la situaciones de crisis en un caso de tal alto perfil como este. Su labor es que dentro de lo malo aparezcan cosas buenas y que su cliente quede lo menos “amagullado” posible. O sea, como si nada hubiese pasado.

¡Ah!, y que Ricky sea lo más invisible dentro de las circunstancias. Pero habrá que ver; siempre hay quien le cree a una parte y quien le cree a la otra.

Pero si ella consigue que más de la mitad de la gente le crea a su cliente, estará contenta y habrá hecho una gran labor. Lo que pasa es que todavía no se ha contestado la pregunta de los 64 mil chavitos. Si Ricky sabe que el chico no tiene dinero, ¿por qué lo demanda por tantos millones que posiblemente él no necesita?

Eso es parte de la estrategia y quizás seguiremos viendo un túmbame la pajita… no la tumbo yo. Una pena que esta familia esté pasando por eso. Pero lo que siempre hemos dicho: que la verdad salga a la luz y quien miente que pague. Eso está por verse.