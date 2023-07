Malet, malet, malet los que se han puesto a opinar sobre el divorcio de Ricky Martin.

Mis fuentes -bien, bien buenas- me aseguraron desde hace más de un año que la situación entre ellos no estaba bien. O sea, antes de la situación del sobrino, para estar claros.

Señores no es el primer divo que se divorcia. Ah, pero es boricua y eso lo hace distinto. Son dos culturas distintas y posiblemente no saben que esta situación de distanciamiento entre ellos viene desde hace más de un año. Si Jwan Yosef pensaba que sus obras de arte iban a ser exhibidas en el Louvre de París por ser el marido de Ricky se equivocó. Sorry baby, tú no lo conoces.

Ricky no es persona de pedir favores y tampoco de querer estar más arriba de donde ha llegado. Uno triunfando por el mundo y otro esperando que le llegara su hora. Pero la hora llegó y es para el divorcio. ¿Sus minutos de fama? Bien gracias.

El tiempo confirmará lo que estoy diciendo.

Vuelve Saned

Saned Rivera, quien dejó la música para convertirse en madre y levantar su familia, está de vuelta. Pero como ella misma dice: nunca dejó de soñar con regresar y qué mejor que en el barrio que la vio crecer. Y con la llegada de las Fiestas de la Boulevard en Levittown regresa Saned.

“Voy a regresar desde donde comencé, en Levittown. Toda mi familia arrancó en la música desde acá”, dijo la vocalista en referencia a sus hermanos Ito, Jerry y Edwin Rivera, quienes se dedicaron a los ritmos tropicales, como ella al inicio de sus carrera.

Ito en la salsa, Jerry también, y Edwin en el merengue y salsa, que ha hecho de Islas Canarias su nicho y donde el público lo adora. Pero ahora es el turno de Saned.

“Antes de retirarme había visitado Sony Music y estaba todo listo para cantar con ellos, pero en eso quedé embarzada y, ya sabes, la prioridad es la familia. Luego perdí la bebé y la vino la situación que tuve; caí en depresión. Salí de la misma, vuelvo de nuevo a reunirme con disqueros y otra vez quedó embarazada. Nació Sabrina y luego Sofía. Así que me planteé mentalmente que hasta que las niñas no estuvieran más grandes no entraría de lleno nuevamente a la música”, indicó.

¿Vuelves a cantar salsa?, le preguntamos.

“La música es mágica, la música no debe encajarse. Voy a cantar pop, salsa y reguetón, urbano. Yo cantaba con tríos de mi papá y no descarto bohemia en algún momento. Quiero que mi espectáculo sea moderno, pero no vulgar. Antes se insinuaban cosas, ahora es mucho más explícito. Antes uno veía la vulgaridad quizás en televisión con los chistes de algunos comediantes, pero ahora mucha vulgaridad es cantada”, expuso.

“Voy a respetar la diversidad de género y los respeto, pero a algunos se les ha ido la mano. Fíjate que lo malo se contagia y se sigue corriendo en todo. Yo por ahora voy del amor al desamor con letras respetuosas, pues hay que dar el ejemplo que no todo es vulgar y menos la música. He escrito canciones que voy a ir sacando, pero por ahora en el show del viernes (hoy) tengo desde un medley de balada pop hasta música de grandes exponentes de ese género y mi homenaje a La Lupe, que gusta tanto y siempre fue de los preferidos en mi repertorio”, afirmó.

Para Saned este nuevo comienzo es bien significativo, pues vuelve a donde dio sus primeros pasos en la música.

“Nunca es tarde para hacer las cosas bien, que no te dejes tumbar por situaciones que pases, que no silencies tu talento y comparte el mismo para que la gente lo goce contigo. Hay que demostrar que hay un Puerto Rico donde la gente lo que desea es pasarla bien, tranquila y en familia, y las fiestas son eso. Regreso a nuestras raíces y los que no son de Levittown vayan a la Boulevard, donde este fin de semana tratamos a todos como en familia. Cosa que en muchas ocasiones se ha perdido”, expresó.

Así que esta noche, Saned regresa a la tarima donde comenzó.

Luis Fonsi gozando aquí

El cantante Luis Fonsi y su familia estaban de vacaciones por Icacos y Palomino. Dicen los que lo vieron que estaba gozando muchísimo.

Hace algunos años fue la cara oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y nos alegra que haya venido a la Isla a pasarla bien y, lo más importante, que suba esas fotos a sus redes para que vean que estaba en su Isla del Encanto. ¡Juípiti!