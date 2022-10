Después de un silencio casi sepulcral por los pasados años, anuncian el regreso de Elvis Crespo en el 2023 al espectáculo en Puerto Rico. La última canción de Elvis que escuché fue el jingle de un candidato a alcalde muy amigo de él.

Elvis tuvo una carrera meteórica de la mano de Sony y con el apoyo de José Díaz, su manejador, quien lo catapultó presentándose en cuanto club y discoteca había en Estados Unidos.

Sin embargo, los líos de faldas, acusaciones de que no paga pensión, etcétera, hicieron que muchas féminas no lo apoyaran. Desde su divorcio, líos con una chica de Cayey y hasta choques de autos último modelo, hicieron que cayera en desgracia también con algunos del medio.

Para acabar de completar, rompió de mala manera y mediante demandas con su manejador. A pesar que habían montado un grupo de merengue entre ambos, Zone de Tambora, que nunca pegó. El FBI arrestó a Díaz por tráfico de drogas y lo sentenciaron a cadena perpetua en Nueva York.

Elvis vio una virazón, se encontró con una chica de Guaynabo, su actual esposa Maribel, y su vida cambió. Se mudaron a la Florida, pero obviamente, aunque ha intentado regresar, ahora es más difícil por la música urbana y casi nadie en la Isla toca merengue. Las últimas canciones suenan muy parecidas al súper éxito Suavemente. Pero el tema lo persigue.

Además, con lo bien que se está vendiendo el concierto de LimiT-21 para el próximo 29 de octubre, son muchos los que han vuelto a escuchar merengue. Ya veremos.

Ahora que muchos dicen que el merengue supuestamente está entrando en el gusto de los jóvenes, regresa Elvis. Ya veremos qué nos trae si hay algo nuevo o cambió su ritmo. Habrá que esperar al 2023.

Maripily y ni un solo marido

La llegada de Fiona evitó que viéramos la obra de teatro Maripily y sus dos maridos. El día antes del estreno, la modelo había dicho que se sabía el libreto y que ella no se lo inventa y queda bien.

El productor César Sainz había dicho que la venta de boletos en Bellas Artes estaba buena. Así que veremos, pero lo que se dice es que algunos municipios cancelaron las fechas separadas por falta de luz, y las promociones y el dinero que se gastó lo pierde César y no los alcaldes. Entendemos que hay sitios donde no irían por la situación, pero si hay lugares donde se pudiera presentar no entiendo la cancelación.

O sea que la Pily se quedó sin maridos.

Vuelve la Castro

Todavía Televisa no acaba de conseguir este único éxito televisivo que le coma los dulces a las telenovelas turcas. Así que están utilizando un sistema digital para mejorar la calidad de los videos y los colores para presentar nuevamente telenovelas que fueron éxitos como “Los ricos también lloran”, la producción estelarizada por Verónica Castro y el actor Rogelio Guerra hace 15 años. La misma se verá por cable tv.

Hicieron una versión nueva con Sebastián Rulli. La realidad es que no tuvo el mismo éxito que la original. La nueva versión, supuestamente, está arrasando en audiencia en México.