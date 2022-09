Mientras Fiona pasaba por el sur de Puerto Rico, la productora Angie García trataba de dar con el paradero del cantante Danny Rivera, quien reside en Luquillo, en una zona un poco apartada y llena de vegetación. Su preocupación era conseguir alguien que pudiera llegar hasta la residencia del cantante o encontrar a alguien de ese sector que lo contactara.

Durante más de cuatro horas amigos, familiares, la Policía y hasta algunos políticos intervinieron para ver cómo se podían comunicar con Danny, quien no aparecía. Luego de muchas llamadas fue una de sus hijas quien, por fin, supo del paradero del cantante. Lamentablemente los celulares no funcionan donde este se encontraba y a eso se debió la falta de comunicación. Danny agradeció a los amigos que se preocuparon por él. Menos mal que tuvo un final feliz. ¡Ah! y está listo para sus próximas presentaciones. ¡Qué bueno!

PUBLICIDAD

Las actrices también lloran

La actriz mexicana Verónica Castro se catapultó con la telenovela Los ricos también lloran. Su hijo, Cristian Castro, ha sido uno de los cantantes que más se ha casado, que ha tenido líos con novias y esposas, y podríamos decir que tuvo casamientos que duraron el tiempo de la luna de miel y luego si te vi ni te conozco.

Pero uno de los noviazgos más famosos lo tuvo con la abogada argentina Valeria Liberman. Tuve la oportunidad de conocerla y Cristian decía que ella lo organizaba. Ciertamente era muy inteligente y velaba por sus derechos, sobre todo de la disquera y los contratos para sus conciertos. Con Valeria tuvo dos hijos y terminó divorciándose.

Verónica, que siempre huye de los escándalos, parece que ya no puede más y, en entrevista con mi amiga Pati Chapoy en TV Azteca, dijo que Valeria no le permite ver a sus nietos y que ella, al igual que a otras abuelas, le encantaría compartir con los dos niños.

Pero la realidad es que la misma Valeria decía que Verónica no la quería como yerna y la actriz dijo en varias ocasiones que ella se había metido en el primer matrimonio de Cristian y que por eso se había divorciado y casado con ella.

O sea, arrancando el noviazgo de Cristian y Valeria, su futura suegra le había tirado con to’. Así que no dudemos que ahora, con no permitir que los niños viajen a México a ver a su abuela, es una forma directa de penalizar por lo que sucedió hace más de 10 años. Wao.

PUBLICIDAD

Nada, nada, que trataron de conseguir a Valeria para que respondiera… pero no apareció ni en pintura. Mientras Cristian se queja que mantiene los niños y le dio mucho dinero a ella por el divorcio, ni consigue complacer a su madre de ver a sus nietos.

¡Ah!, pero no son estos nietos nada más, ya que la niña habida con la colombiana Paola Erazo tampoco va a visitar a su abuela. Su ex no le perdona el haberle sido infiel. Una pena que tengan a los niños como rehenes al evitar que compartan con sus familiares, sangre de su sangre. Eso no le ayuda a los pequeños ni a Cristian ni a Vero, pues en su caso… las actrices también lloran.

¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?

Me he encontrado a varias personas molestas con algunos reporteros de televisión por la forma en que se conducen en las conferencias de prensa. Algunos televidentes alegan que parece que no atienden a las preguntas de sus otros compañeros o que, simplemente, repiten como el papagayo. La realidad es que a veces necesitan el sonido solo para su canal y por eso preguntan lo mismo. Bueno, pero hay otros que simplemente hacen “una tesis” con sus preguntas. Allí es que usted escucha, ¿cuál es la pregunta?

Fue una gran mujer

Medio mundo conocía a la mamá del reportero de Wapa TV Julio Rivera Saniel, María Rivera, pues era una educadora muy querida en su pueblo y un gran ser humano. El maquillista Waldemar Ramos tuvo a su cargo el arreglarla para la boda de Julio con Millie Méndez y el miércoles, entre lágrimas, me contó lo buena que fue ella con él todo el tiempo.

PUBLICIDAD

“Ella supo que yo estaba enfermo y me envió hasta sopas para que comiera, y allí llegó Julio con su encomienda a llevarme la comida. Hasta que no me mejoré y le dije que estaba bien no dejó de llamar. Era una mujer de detalles. Muy, muy buena y fue una gran mujer”, comentó Waldemar.

Julio y Millie, es bien difícil este momento, pero ustedes tienen la fuerza suficiente para seguir adelante y tendrán un ángel que salió directo de la Tierra hacia el cielo. Que en paz descanse.