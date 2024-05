La disculpa de Rubén Sánchez por medio de un mensaje el pasado viernes por la tarde para matar el “issue” del exabrupto en el debate en Wapa TV de los candidatos populares a la gobernación no resultó. La gente la leyó y opinó. Me extraña que Rubén no recordara quién fue la secretaria de la Familia, Idalia Colón, o no saber quién es Betsy Nazario, que lleva años como directora de prensa de diversas agencias y con el senador Juan Zaragoza desde que llegó a la Legislatura.

Conozco a Rubén desde NotiUno y llegó a la dirección de Noticias. Tenía un carácter afable. Se mataba por ser el primero en llevar la noticia al aire y era cuando NotiUno tenía unidades móviles. Luego, cuando se fue a WKAQ 580AM las cosas cambiaron. Se quedó solo como entrevistador en el horario “prime time”; se desvive por sus hijos y da la vida por ellos, pero no sé qué le pasa. Pero ya veremos, hay una persona que quiere el tiempo al aire de Rubén.

Mucha gente está molesta por las palabras contra una mujer. Siendo viernes, la disculpa debía pasar sin mucho ruido, pero me sorprendió que más de 145 personas opinaran en Primera Hora sobre la misma. Si creían que la noticia iba a pasar desapercibida se equivocaron.

Las personas que comentaron en Primera Hora sobre su arrepentimiento o el exabrupto, la mayoría están molestos y muchísimos no le creen su arrepentimiento, particularmente por esperar 15 días para hacerlo. Me dicen que algunos auspiciadores estaban molestos con la situación y eso se reflejaba en pautas y dinero que entra a la empresa. Esperar 15 días para una disculpa cuando al día siguiente de la situación se reiteró con las mismas palabras como que es raro.

Muchos sabemos lo superamigo que es Rubén de Jesús Manuel Ortiz y no es pana de Zaragoza. Todos tenemos días malos, pero al día siguiente vemos la luz del sol y rectificamos lo que hicimos la noche anterior. Lo que pudo ser una buena disculpa, cayó en críticas del público por los 15 días.

Me dicen que Normando vio malas y no buenas, y decidió muy sabiamente no intervenir. Hello, gracias.

Qué falta le hizo Helga García para trabajar esa crisis que le creó a Wapa Media. Malet, malet. Arrancando con dicha empresa, en el primer debate, y en momentos que no necesitan un pleplé más.

Es de sabios rectificar... a tiempo.

No más tatuajes

No creo que Anuel AA vuelva a gastar dinero en tatuajes con el nombre de sus compañeras. La primera fue Karol G y la segunda Yailín. Ambas estaban felices cuando el cantante decidió que le tatuaran sus nombres como señal de unión perfecta. Ujum. Pero tras la desunión de ambas chicas, el cantante decidió incluir otro tipo de tatuaje que evitar recordarlas y para que la gente no lea el nombre de las que pudieron ser y no fueron... o que fueron y no continúan.

Así que la recomendación que le dan a Anuel es que no gaste dinero en tatuajes con nombres de chicas o podría llegar a tener una lista como la guía telefónica. Así que por lo menos, si lo hace, se ahorrará bastante.

Nueva empresaria

Shalimar Rivera entra en el mundo de los negocios con la tienda Go For You en el Mall of San Juan. El jueves fue la inauguración y estaba llena. Gente del mundo del espectáculo como Fernando Arévalo, de la moda como Gustavo Arango y empresarios de la salud como Elba Irlanda estuvieron. Shalimar indicó que en la tienda habrá personas que podrán explicar sobre cómo mejorar con un concepto nuevo de belleza y salud. De hecho, presentó un médico que explicó desde cómo mejorar su imagen hasta dormir bien. Shalimar aclaró que todos los productos en inventario son naturales.

Así que aparte de tener su programa de radio en SBS, ahora con Go For You, Shalimar se convierte en otra de las famosas que entran en el mundo de los negocios.

¿Se irá a México? Dicen que podría ser la nueva integrante de “La casa de los famosos 5″. De hecho, ella ha apoyado totalmente a Maripily. Se comenta que le han ofrecido ser parte del reality, pero Shalimar tendría que dejar todo, incluyendo su negocio para irse a México en el 2025. Ummm... ya veremos.