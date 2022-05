¿En serio usted cree que Alaïa le hizo el cumpleaños a su mamá, Adamari López? Piense bien: Alaïa es tan prodigia que tenía la lista de empresas que harían intercambios para no gastar en el cumpleaños de su madre. Por lo que vi eran más de 15 compañías, y además le dan un agradecimiento en las redes a una empresa por la producción. Ahora que el tío de Alaïa quiere ser alcalde de Humacao, esperemos que el próximo cumpleaños lo celebren en Palmas del Mar, por aquello del turismo. Hello, gracias.

Una cosa es que la nena diga que quiere tal o cual cosa y otra es decir que organizó el cumpleaños. Como dice un amigo, siempre hay que competir con Toni Costa. Si él está en “La casa de los famosos” y sale en televisión, pues Ada no se puede quedar dada. Hello, tenía que salir con la historia de que fue Alaïa la del cumpleaños. Sí, Adamari.

Seguro llegarán a la final

Bueno, y ya se está perfilando quiénes podrían ser los últimos en salir de “La casa de los famosos”. Niurka, con todo y su vocabulario digno de un buen cepillo de dientes con pasta para eliminar las vulgaridades y malas palabras, seguro llega. Laura Bozzo, que ahora anda en plan de víctima y hermanita de la caridad, debe estar también. Toni, por su parte, todas las semanas tendrá un nuevo cuento de Adamari, y de seguro le funciona. Como la boricua trabaja en Telemundo, al día siguiente en el programa el bailarín regresa a las pantallas con lo que dijo y Adamari le contesta… pitcher y catcher. El público lo recuerda y vota por él. No está mal un chequecito de $200,000. ¿O usted cree que no?

En cuanto a Osvaldo Ríos, hasta ahora ha sido honesto, pero apúntelo: cuando hable de su etapa en la cárcel con más detalles, los sufrimientos, el equipo de béisbol que creó en la cárcel para evitar el ocio, todos esos recuerdos lo llevarán a llorar. Debe hacerlo pronto, antes de volver a caer nominado. Y con llanto y todo, el público le coge pena. Llorrar y llorar...

¿Con copia de JLo?

El festival musical más importante de Europa, Eurovisión, se celebró en Turín, Italia. Espectacular. Desde enero España había seleccionado a su participante, en el Festival de Benidorm. Una chica de nombre Chanel Terrero representó a la Madre Patria. Ella nació en Cuba y a los tres años sus padres se mudaron a España. Desde que ganó el Festival de Benidorm, en enero de este año para representar a España, le cayeron como bombero.

Le dijeron que era una cubana expatriada, bailarina del montón y hasta mediocre. Ella se ha distinguido mayormente como bailarina y su participación en obras musicales. Pero el que cantara en inglés y español también lo criticaron.

La propuesta de la canción Slo Mo es lo más cercano que he visto a una interpretación de Jennifer López cantando y bailando. De hecho, fue Kyle Hanagami, coreógrafo de JLo, quien montó Slo Mo incluyendo el video que presentaron al jurado previo a la final.

El animador italiano Cristiano Malgioglio, en pleno Festival Eurovisión, hizo un comentario fuera de lugar indicando que Chanel era una copia barata de Jennifer López. Le cayeron chinches y al día siguiente en televisión italiana tuvo que disculparse.

La realidad es que Chanel sabía lo que quería, el coreógrafo hizo muy buen trabajo y ella también bailó súper, inclusive al soltarse el cabello a mitad de canción tipo JLo le quedó regio. Ciertamente los movimientos se parecen mucho, pero de eso a decirle barata… muy mal insultar en pleno escenario. Malet, malet.

Lo mismo que ocurrió con Jaime Espinal en Puerto Rico, que cuando quería competir le decían que era dominicano, pero cuando ganó medalla… ¡era de Puerto Rico! Eso ha pasado con Chanel; ahora los españoles la quieren.

Años de años que España no llegaba entre los primeros en la competencia de canto. Inclusive, no lo lograron a pesar del esfuerzo que hicieron hace más de 10 años cuando llevaron a Eurovisión a los mejores de Operación Triunfo: Rosa, Bisbal, Chenoa y Bustamente. Eso los dejó en el olvido. La canción Europe is Living a Celebration no pasó ni entre las 10 mejores con todo y los triunfitos.

Pero Chanel recogió el trofeo de bronce para España, aunque no haya nacido allí. No quedó en mejor posición, pues los de Ucrania eran los ganadores sentimentales desde que comenzó el festival. Salieron por la puerta ancha. Pero si Putin no hubiese invadido a Ucrania y no hubiera guerra allí… el cantar era otro. Hello, gracias.