Sigue el quítate tú pa’ ponerme yo y ahora en el programa matutino de Telemundo Miami se nota que algunas de las chicas están como que esperando ser la nueva “agraciada” de la producción y la que más salga en las revistas y medios escritos. Hello, gracias.

Ujum, ya veremos, pues no es fácil y si algunas de ellas no dan el grado, pues pa’ fuera es que van. En Miami como que no hay eso del “ay, bendito, no la boten”... Eso es aquí.

Peligro

Cuidado, cuidado. Telemundo Puerto Rico no puede caer en lo mismo de Miami; no pueden seguir los pasos de allá, donde por darle promoción a uno de los animadores cayeron en sus garras y se hablaba de ella más que del programa.

Así que, “humildemente”, mi recomendación a Telemundo Puerto Rico es que no traten de inventar noticias donde no las hay, mucho menos resaltando personas que no le llegan ni a los talones a la animadora principal del programa, que es de lo mejor que hay actualmente en la televisión del País. Allá ellos que son del 2 y se entienden, pero si siguen los pasos de la que acaba de salir de Telemundo Miami, cuyo nombre no voy a mencionar, mal veo a las otras y otros del programa.

No todo lo que brilla es oro y esa chica ciertamente no lo es.

Me imagino que lo próximo que se inventará será salir del canal en ambulancia... Digo, por aquello de hacer la situación dramática.

Se busca

Dicen los que saben que están buscando a una figura importante para un programa de radio que comenzará en agosto. Se alega que una de las que están considerando es a la novia de un conocido animador, pero ella tiene contrato y habrá que ver cuándo concluye. Si no estoy mal debe ser en diciembre.

Ella tiene que estar lista para dar el salto, peeerooo... que no le vaya a pasar como la última vez que llegó a un canal donde ciertamente la quieren mucho, pero tenía una oferta de otro lado y por no esperar dos meses no se unió a Las Noticias de TeleOnce, a pesar de que eso era lo que ella quería y la empresa también. Ahora no sería televisión, sino radio, pero dicen que pagan bien.

¿Dónde está?

Ricardo Currás, el hombre ancla de Las Noticias de TeleOnce, desapareció de la pantalla chica de la noche a la mañana o por lo menos eso me parece. El ancla con mejor dicción, más serio y pinta de galán no sabemos a dónde se fue. Supuestamente está estudiando Leyes, pero no sé que pasó.

Ricardo era ancla en Nueva York y por querer estar cerca de su familia y su hijo se mudó a la Isla, pero parece que a algunos aquí no les gustó su estilo de seriedad. De la noche a la mañana solo vemos a Celimar Adames, que es tremenda ancla y la gente no la resiente, pues venía de Wapa y es una gran compañera.

Creo que Puerto Rico o muchos televidentes no están preparados para Ricardo. La gente prefiere el ple plé de mi amigo Normando Valentín o los refranes de Pedro Rosa Nales, y hasta las canciones o poesías al aire de Jorge Rivera Nieves. Pero, such is life, y la seriedad posiblemente arrasa un poco con Ricardo, quien es un magnífico periodista y gran comunicador.

Pero descifré el enigma: Ricardo se fue dos semanas de vacaciones más una por enfermedad... Así que desde ayer daría cara nuevamente. Aquí paz y en el cielo gloria. Qué bueno, bienvenido nuevamente.