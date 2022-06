Contrario a lo que han dicho en programas de farándula en Estados Unidos, Raphy Pina no tiene un celular en la cárcel, ni puede tenerlo, según una fuente cercana al productor.

Lo de las llamadas a algunas personas como a Natti, etc., surgen porque mientras estuvo en el área médica le permitieron hacer las mismas; eso fue casi llegando a la cárcel para cumplir su condena.

“Pina contrató un abogado que conoce muy bien los reglamentos de la cárcel por haber trabajado allí y esta persona le explicó lo de su comida especial para su diabetes y la presión alta. Por eso tiene una dieta distinta y no como han dicho en algunos programas, que no le dan arroz y habichuela porque lo están tratando mejor que a los otros presos. Eso no es verdad. Después de estabilizar su diabetes entró en la Unidad IC, donde llevaron a Félix Verdejo originalmente. También allí están personas que los federales entienden que son personas que no crearán problemas y que les falta poco por salir y están terminando de cumplir su condena o con sentencia bajita”, indicó mi fuente.

“Pero no hay tal cosa como un celular para Pina. Como cualquier hijo de vecino tiene que hacer las llamadas en lo que se conoce como la pared, un teléfono que es utilizado por la población penal. Tiene tiempo de uso y hay cámaras grabando todo lo que haces. No es que te vas a pasar llamando a medio mundo. Pero según te digo esto, todos sabemos que algunos de los presos sí tienen celulares, pero son clandestinos y si te agarran con uno, no quiero ni decirte. En el momento que está Raphy, de apelación, no creo que él tenga un celular para su uso. El está consciente de que el menor resbalón va en su contra. Si está intentando salir, mientras su caso está pendiente, no saldría si se busca un revés como ése”, agregó.

De hecho, cuando pudo hacer más llamadas fue antes de entrar a la población penal como tal. Esas las hizo autorizadas desde áreas administrativas, por lo que supe. La realidad es que, definitivamente, si quiere que consideren su apelación su buena conducta y seguir los reglamentos de la cárcel será lo mejor. Ya veremos. Pero mi confidente normalmente dice las verdades… sin tapujos.

Ejercítate con Chanty

Chanty Vargas regresa a la televisión con la tercera edición de “Mueve tu cuerpo”. La empresaria y modelo contrató a siete entrenadores de los mejores de Puerto Rico para que el público aprenda a ejercitarse como debe ser. Los que tienen internet pueden ver el programa por YouTube Channel y también podrán verlo por televisión por Mega TV, en Puerto Rico y Orlando. El programa irá al aire este sábado a las 11:00 de la mañana.

Bueno, bueno…

Me dicen que un canal de televisión quiere conseguir el contrato para presentar las clases virtuales, o sea, por televisión. De hecho, desde su creación, el Canal 6 era para dar clases. Pero se desvirtuó con algunos que pasaron por allí. Otro canal que está interesado en conseguir un contrato millonario y presentar las clases no tiene buena señal y posiblemente están descansando en el internet, sistema que lamentablemente no cubre toda la Isla. O sea, que ellos han hecho muchos movimientos, pero el alcance de su señal no es buena y no los ayuda.

¡Ah! Pero como aseguran que con la pandemia llegaron millones para educación a distancia, ahora después que el Canal 6 montó su tinglado y presentó las clases y sin chavos, pues le quieren quitar ese servicio. Todo tiene que ver con los millones que el Canal se llevaría y dicen que tiene buenos padrinos. Ujum.

Pero Erick Delgado, director del Canal 6, contra viento y marea batalla a su favor. No le dieron chavos y ahora que por fin podría ver la luz al final del túnel, intereses especiales no quieren que le otorguen ese dinero ni para producir. No quieren que el dinero vaya a manos del Canal 6, que le da trabajo a medio mundo, contrario al otro que quiere el contrato que es… lata, lata y más lata. Hello, gracias.