Cuando Rafael Pina, hijo salió de la corte federal, luego de ser sentenciado, dijo que su caso no era ni de drogas ni lavado de dinero.

Se le olvidó que su primera convicción con el caso del Banco Doral Bank fue fraude y lavado de dinero, y él se declaró culpable. Por este caso es que tenía el grillete y no podía tener armas. No puedo creer que haya tantos asesinatos con armas, algunas de las cuales tienen series están mutiladas. Algunos artistas no entienden las implicaciones de una cosa como esa. La cantidad de municiones y armas que encontraron en la casa, posiblemente eran para protegerse, pero no las podía poseer.

Esas son las armas con las cuales nos molestamos cuando se usan indiscriminadamente contra niños, maestros y personas inocentes como la maestra de Caguas. Así que nos da pena que cumpla cárcel, pero cuál hubiese sido el mensaje si lo envían para su casa. Que dé gracias a Dios que lo dejaron ir al cumpleaños de la nena y a la graduación del hijo. Hay miles y miles de personas en las cárceles algunos de ellos inocentes, que ese privilegio nunca se lo dieron, ni se lo darán. ¿O me equivoco?

Y Raphy que baje su prepotencia, ese siempre ha sido su gran problema. Eso no le ayuda, ni le ayudara ni tan siquiera al ser sentenciado guardó la prepotencia en un bolsillo. Quizás alguien escribirá divinidades sobre él, eso pasa cuando hay miedo.

Por el tiempo que lo conozco sé que “moro viejo, mal cristiano”. Ojalá y en la cárcel entienda que el no es el centro del universo. Me da pena por su familia, pero el sabía a lo que se exponía desde el momento en que las armas aparecieron en su casa.

Borinquen Radio

En momentos en que se celebra el Mes de la Radio, Wapa Radio cambia su nombre. Como adelanté hace algunas semanas, todo tiene que ver con la compra de Wapa TV de WKAQ FM y de 580 AM. Me dicen que hay mucha tensión, sobre todo con el cambio de nombre, pues podrían usar el Wapa Radio sin problemas.

La familia Blanco, dueños de la ahora Borinquen Radio, le han dejado el camino libre y muy sabiamente evitan confusiones. Sobre todo porque el alcance de ellos es muy bueno en todo Puerto Rico. Por lo tanto, todo es cuestión de esperar si los analistas que están en Telemundo se mudan de casa o si los de la mañana se quedan como aderezos. Lo que si sé es que una figura importante cambiará de horario y eso no lo tiene tranquilo. Juipiti.

Curiosamente el único que proviene de WKAQ y está en Wapa es José Santana, quien conoce bien cómo funcionan las radioemisoras. Hello gracias. Así que la llegada de Borinquen Radio era de esperarse. Los Blanco conocen muy bien su negocio.

No es el primero

Paulina Rubio es famosa por soltar su mano y darle a los que están a su alrededor. Se queja de que la tocaron y zum, allá te va el cantazo. Cuando vino al Festival de la Bahía no estaba muy contenta con su manejador y aunque se le consiguió el micrófono que quería, sin ton ni son insultó al sonidista quien bajó la cabeza y le pidió disculpas. No conforme con eso sacó la mano, le dio una cachetada y exigió que lo bajaran de tarima, detuvo el show media hora y solo canto tres canciones. Así que abandonar el escenario en la gira junto a Alejandra Guzmán no es nuevo para ella. En ese caso dijo que supuestamente un guardia de seguridad en la tarima la tocó. Abandonó el show gritando. Creo que no quiere cantar y esa es su forma de quedar bien y presentar que ella no tuvo la culpa. Creo que Alejandra se debe haber arrepentido de Perrísimas.

Isabel volvió a cantar

Isabel Pantoja triunfó en su regreso a Argentina el pasado fin de semana. Aunque César Sainz dice que la tiene contratada para Puerto Rico todavía no hay fecha. Para poderse presentar en la Isla tendrá que firmar una dispensa en la cual reconozca que fue convicta en España y cumplió su condena curiosamente por blanqueado de dinero junto a Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella. Contrario a los shows que ha dado en Puerto Rico, allá cantó más de dos horas. Así que si viene lo menos que esperamos es que nos trate igual o mejor que a los argentinos.

Ana Gabriel no viene

Y otra que oficialmente no se presentará este año es Ana Gabriel. Desde el 2020 está esperando para presentarse en la Isla. Aunque concluye su gira por Centro y Suramérica el 23 de octubre no way que llegue acá. No hay lugar disponible durante esos días para presentarla, según me confirmó César Sainz, así que los seguidores de la mexicana tendrán que esperar hasta el 12 de febrero del 2023.

Ah, pero lo que si viene son los cubanos. La orquesta Aragón se presentará en Puerto Rico el 19 de agosto y ya todo el papeleo necesario está listo, por lo que no debe haber líos de visa de última hora. Ya los veremos.

Party de perritos

Chanty Vargas sigue con sus eventos creados para los caninos. Me comentó que viene con un evento de verano para el mejor amigo del hombre. Aunque no quiso soltar prenda en dónde lo haría, la realidad es que me parece que será fuera del área metro para darle oportunidad a otras personas de la Isla que puedan llevar sus perritos y participen. De hecho las dos actividades a las que he ido han estado muy buenas y bien organizadas. Éxito.