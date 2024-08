Mientras Vicente Saavedra demanda a Ozuna por incumplimiento en los pagos que debía recibir al romper su relación de trabajo, su exnovia Clarissa Molina se lanza como productora teatral junto a Raúl González en Nueva York. O sea, Clarissa y Vicente, cada cual tiene su rumbo.

Pero me esta bien raro eso de que Ozuna no le esté pagando a Vicente. Hasta donde tengo entendido, Ozuna y Vicente supuestamente habían concluido su relación profesional en buenos términos. Inclusive, se llegó a decir que a Vicente le tocaban varios millones pues consiguió su contrato con la disquera. ¡Sopla!

De hecho, Ozuna dio a entender que se adentraba en los deportes pues ahora le sobraba más dinero para gastar y así lo hizo al invertir en la franquicia de Los Osos de Manatí en el BSN.

Claro, después de todo vinieron nuevas personas y todo cambió. Es casi normal en este medio que el manejador que se va cobre todo lo que le deben, pero también es normal que el artista o su abogado o gente cercana le diga que las cuentas no están claras y paralicen los pagos.

Así que vaya usted a saber quién tiene razón y quién dice la verdad. Por lo que vemos esto va rumbo a corte más rápido que ligero y eso ya está cocinándose en “high”. Ujum.

A cantar o bailar

Las redes sociales de Madison Anderson Berríos, primera finalista de Miss Universe, son casi un letrero ambulante. Ha sabido conseguir auspiciadores para todo lo que hace. Recientemente la vimos en clases de baile y hasta viajes. No sabemos si es que va para algún reality de baile, pero no lo dudo pues hasta ahora su flamante prometido no lo he visto dando ni un tajo en defensa propia... pero estaba bailando.

Después de ganar el reality de “La casa de los famosos”, Madison dijo que todo su empeño sería para su carrera como cantante. ¿En serio? Su futuro como cantante está estancado, digo, creo yo. El sencillo “Mi razón”... ni fu ni fa. Ni tan siquiera ha sonado en radio.

Madison, o se concentra en ser la prometida de un actor mexicano o se concentra en darle cariño y esfuerzo a su carrera como cantante. Creo que el mexicano la tiene cautivada y en ocasiones como que no es ella.

¿Alguien la desencantó en eso de cantar?

Es increíble que ella misma haya colgado los guantes, por lo que vemos, sin ni tan siquiera arrancar. Pero cada cual hace con su vida lo que quiere y ella como que ahora por lo que está es ser la prometida de Pepe. Y Pepe... en ser el prometido de compañía de Madison. Hello, gracias.

Creando líos

“La casa de los famosos de México” estaba bien aburrida y le pusieron las pilas para crear problemas y poner a besar unos con otros, indistintamente de si están casados o no.

Del tiro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se ha puesto a opinar pidiendo a Televisa que verifique lo que van a presentar y que no sea subido de tono.

El problema es que muchas de las partes son en vivo y es difícil controlar a los que desean sobresalir, máxime si están nominados para abandonar la casa y hay que crear opinión pública a su favor para ser salvados.

Así que con todo y lo que muchos han llamado “un conato de censura” por parte del Estado veremos qué sucede, pues se ha hablado de multas a las personalidades y al canal. Ya veremos. Creo que ese perro ladra pero no muerde.

Sigo diciendo que a ellos les hace falta una Maripily.