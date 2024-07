El runrún que recorre los pasillos es que se está cocinando un “reality” de canto que arrasó en Puerto Rico durante varios años. No sabemos si volverá al canal que lo presentó originalmente o si traerán a Yuri o a Charytín de animadoras, pero sé que algo sigue cocinándose. Así que preparen las gargantas.

Sí, se dice que “Objetivo fama” podría volver a las pantallas para el 2025. Nadie lo ha anunciado todavía, pero llevamos meses diciendo que los “realities” son los que están pegados en cada canal y es lo que la gente sigue. Habrá que ver cuál será el canal agraciado y si el equipo que una vez fue un éxito regresa a la producción. Ya veremos.

Trillita en la estrella

Esta semana, una serie de personalidades de diversos ámbitos se darán una trillita en la estrella gigante que está a la entrada del Viejo San Juan llamada “The Weel” cortesía de San Juan Moda. La estrella que se ve desde Cataño.

Pero obviamente desde allá no se verá el desfile y un área que estaba grave la pusieron divina con juegos y áreas para pasarla bien. Las actividades comenzarán desde las 5:00 de la tarde de miércoles y contará con los mejores diseñadores del País. Entre las celebridades que desfilaran están Shanira Blanco, Johnny Lozada, Ivonne Orsini, Lizmarie Quintana, Jaime Mayol, Natalia Rivera, Maricarmen Ortiz, Sonia Valentín y Zoe Laboy, entre otras.

Joe Joe, el hijo de Maripily, también desfilará, pero será el sábado y los compañeros de ella en “La casa de los famosos”, Alfredo Adame lo hará el lunes 15 y en el desfile de Luis Antonio estarán Clovis y Romeh junto al “Huracán boricua”.

Este año, la cita de la moda es dedicada a Maripily, quien ha presentado su línea de ropa en tres ocasiones en San Juan Moda.

Si te han cancelado...

“Antes que nos cancelen la edición retro”, la obra de teatro, llega a Punto Fijo en Bellas Artes el 13 de julio. La comedia es tipo “stand up” y recuerda los despidos o las cancelaciones de diversas cosas o asuntos, sobre todo de los medios de comunicación. Los comediantes Ilia Isales, Keropi Sánchez, El George y Ernesto Arocho harán las delicias de los asistentes, cuyas experiencias podrían verse reflejados en ellos. Juípiti.

Se busca…

¿Quién es la persona de seguridad que estaba en el escenario grabando el show de Lucero y Mijares? Umm, me dicen que es del equipo de seguridad de la producción y no de la empresa privada que da seguridad allí. O sea, que la culpa es huérfana. Mientras usted cree que están allí para velar por la seguridad, eso no es así. Ellos fueron igual que usted a pasarla bien y ver el show. La diferencia entre usted y él es que usted pagó por ir y a él le pagan por ir. Tremendo detalle. This is Puerto Rico.

Poquitos, pero quedan

Si tiene deseos de ver la obra “La casa de Maripily” sepa que solo quedan pocos boletos para la función del sábado en la tarde y que por falta de fechas no habrá más. Así que o las compra ahora antes que se agoten o se quedar’a sin casa y sin Maripily. Hello, gracias... ¡voto perdido!

Amor de telenovela

La telenovela turca “Kara Par Ask” o “Amor de contrabando”, que fue transmitida por Wapa en Puerto Rico, sigue siendo una de las favoritas de Netflix, donde lleva años y la gente la sigue viendo. De hecho, la telenovela se estrenó en el 2014 en Turquía.

Las escenas de amor de los protagonistas eran bien reales y fueron muchos los que dijeron que había algo entre Tuba Büyüküstü y Engin Akyürek. Pero ellos lo desmentían. Luego volvieron a trabajar juntos en “La hija del embajador” en el 2019, que también presentó Wapa y pasó lo mismo: rumores de amores entre ellos. En el 2014, Tuba estaba casada y cuando “La hija del embajador” estaba soltera.

Luego de tanto desmentir que no hubo o había algo entre ellos se casaron este año y nuevamente la serie cogió vuelo en Netflix. Ahora la gente quiere ver las escenas de amor donde Tuba irradiaba amor por el galán, aunque en ese momento lo negara. Las escenas fuertes de la telenovela fueron censuradas por el estado.

Nada, nada, que entre las dos bodas de las telenovelas y la real se han casado tres veces. A la tercera va la vencida. Sus fanáticos están felices.