En los pasados 25 años de Primera Hora, uno de los temas que más apasiona a los lectores ha sido los certámenes de belleza. Puerto Rico se ha caracterizado por enviar a sus mejores hijas.

Las ganadoras de Miss Universe -Marisol Malaret Contreras, Deborah Carthy, Dayanara Torres, Zuleyka Rivera y Denise Quiñones- han tenido una gran exposición en los medios y algunas han tenido que vencer las críticas de gente que, tras un seudónimo, inventó historias que muchas veces las afectaron; olvidándose que pusieron el nombre de Puerto en alto y toda la promoción recibida para la Isla del Encanto, gracias a ellas.

Pero algunas sufrieron cuando inventaron que Marisol se estaba muriendo, o cuando le cayeron como bombero a Deborah al llamarla extranjera, o a Dayanara cuando todavía no era Miss Toa Alta.

Estando en la peluquería de Magali Febles, la que tuvo tremendo ojo con ella, esta le dice a un grupo de periodistas: “Mírenla bien, están ante la próxima Miss Universe, ella va a ganar”.

En ese momento, Dayanara era rubia y tenía el cabello un poco maltratado, así que una periodista que estaba allí le dijo: “Mi’ja, no le hagas mucho caso, ella le dice eso a todas sus misses”.

Lo curioso fue que Magali sí tuvo buen ojo y la cambió positivamente.

Pero de lo que la gente recuerda mucho es el órgano que ofreció Marc Anthony para la Catedral de San Juan y nunca llegó. Se casó con Dayanara en la Catedral de San Juan, pero la promesa no se cumplió. Esperemos que no ofrezca uno para Paraguay si se casa con su actual novia.

Zuleyka Rivera, desde que ganó en el 2008, se notaba que era rebelde. La chica de Salinas se impuso desde el primer momento en el certamen celebrado en el Muelle Panamericano. Ella era alegre y vivaracha, se ganó a la prensa, contestaba todo y era muy agradable. Por ello al ganar pensaba que iría directo a contestar y saludar a la prensa, pero no, los de seguridad la agarraron por los brazos y le viraron su ruta. Desde ese momento su rebeldía se notó y gritó: “¡Yo quiero hablarles, pero ellos no me dejan! ¡Ayúdenme!”.

Nada, nada, la montaron en la limusina y desapareció. Tuvimos que esperar al día siguiente para poderla entrevistar.

Cuando Denisse Quiñones decidió participar en el certamen de Miss Puerto Rico, se comentó que la gente la conocía por el programa de Héctor Marcano y eso la podía afectar. Pero al contrario, al público conocerla fue mejor para ella. Al ganar en su país tuvo la ventaja de que el público en el Coliseo Rubén Rodríguez estaba con ella. Aunque días antes de la noche del certamen había tenido fiebre y hasta se dudó si podía hacer una buena pasarela, la vibra del público y los gritos a su favor le dieron fuerzas para ganar.

En el caso de Miss Mundo, las más conocidas son Stephanie del Valle, ganadora de la corona en el 2016. Pero esta corona no fue tan celebrada como las de Miss Universe. Llevábamos tanto tiempo sin ganar que la gente se asombró con el triunfo. Lamentablemente su deseo de celebrar el certamen en la Isla, solo le trajo líos legales, demandas y hasta desprestigio.

Ivonne Orsini, Miss Mundo PR 2008, estuvo en las top 15, posición que aprovechó para quedarse un tiempo en España, donde trabajó en televisión y participó en un reality que por poco gana.

Pero nuestras reinas no han sido muy afortunadas en el amor, aparte de una o dos, las demás están solteras o conviven y otras piensan que el papelito daña todo.