Lo dije y lo confirmé. Me desmintieron, pero a largo plazo nuevamente tenía razón.

Hace varias semanas escribí que el 31 de enero sería el último día del programa de La Comay. Los datos para sustentar mi información eran confirmados por personas de TeleOnce y, claro, de agencias de publicidad que no podrían pautar en el programa en febrero porque no iría al aire. Ah, pero el día de mi columna, Antulio “Kobbo” Santarrosa desmintió mi información “Hay Comay para rato...” Ujum.

Ahora que el fin del programa la semana pasada nuevamente confirma que nuestras informaciones eran las correctas solo podemos decir que entiendo por qué me desmintió: en aquel momento le quedaban tres semanas de programa. Pero a largo plazo se confirmó que mis fuentes eran buenas y a partir de hoy lunes no saldrá al aire el programa.

PUBLICIDAD

Algunos se preguntan el por qué. Dicen que Kobbo tiene mucho dinero y no tiene que trabajar, que el programa era solo para la época de elecciones o que su problema de dolores en su espalda es recurrente. Las razones que se han inventado van en todas direcciones, pero querámoslo o no, la realidad es que algunas personas de su equipo de trabajo se quedan desempleados y eso en esta industria es fatal.

Pero ya aparecerán alternativas de trabajo, el equipo de producción es bueno y no debe ser un problema conseguir en otro lado el sustento para sus familias. Y si trabajaste con Kobbo estás curado de espanto, pues es muy meticuloso.

Mientras, volvemos a decir que los que se dejaron llevar nuevamente por mentiras cayeron otra vez. Cataplum.

¿Quién va?

Bueno, bueno, bueno. Dependiendo de a quién le preguntes así será la respuesta. Estuve en varias conferencias de prensa y canales del País y la pregunta es la misma: ¿Quién va para WIPR?

Se ha mencionado desde la productora Soraya Sánchez hasta la periodista Saudy Rivera. Pero no creo que alguna de ellas acepte. Eso es mucho trabajo administrative, buscar dinero mediante propuestas federales y es un papeleo brutal.

En el caso de Soraya me consta que un canal de televisión de la Isla quiere que vuelva a producir “Objetivo fama” conociendo la popularidad del “reality” de canto. Sin embargo, es un programa costoso y necesita ayuda de la Corporación de Cine… Sí, para poder transmitirlo fuera de la Isla, pues como digo, la producción es cara y con el desbarajuste que hay en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, donde se producía, dudo que puedan hacer algo allí. A menos que no busquen a un mago. El Municipio no ha metido ni un centavo para arreglarlo y si lo reparan tardará meses. Aparte del dinero invertido por TeleOnce allí para hacer “La Bóveda” no hay break de hacer lo que se hacía antes. Parece que FEMA no ha pasado por allí, pero como hubiera dicho Harold Rosario (q.e.p.d.) eso es noticia vieja. Por otro lado, Saudy debe tener contrato con WAPA.

PUBLICIDAD

Así las cosas, será una sorpresa qué decida la Junta sobre el nuevo agraciado. Ah y mientras el bollete del Instituto de Cultura sigue viento en popa y dicen que el Senado aprobaría el traspaso del Instituto al DDEC, pero que en la Cámara no hay ambiente ni los votos. Ya veremos.

Alfredo ahora es un juego

El actor Alfredo Adame, quien si no se raja a última hora irá a “La casa de los famosos VIP”, lanzó un juego de mesa muy curioso. Incluye frases que ha dicho sobre situaciones de su carrera actoral y lo hace en el momento del “reality”, que no le viene mal y recibe dinero por la venta del mismo.

O sea, el ímpetu de Maripily por diversificarse y ganar dinero en otras cosas le llegó a Alfredo.

Ah, y los que decían que Maripily había vuelto con su ex más reciente les tenemos noticias: Seguirá sola. Me dijo que inclusive Joe Joe no está de acuerdo con ese noviazgo y ahora que ella tiene tantos productos para vender menos. Ya veremos.