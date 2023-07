Dos radioemisoras son las que han mantenido la salsa en todo su apogeo, aunque la realidad es que la mayoría de las canciones que tocan son de algunos de los salseros que ya no están con nosotros, como Frankie Ruiz, Cheo Feliciano, Lalo Rodríguez e Ismael Rivera, entre otros.

Quizás esto lo que hace es aguantar a los que desean grabar salsa, pues si desde el comienzo no tienen espacio en la radio, ¿como la gente se va a enterar? Si escuchamos otras radioemisoras, quien domina ampliamente las ondas radiales es Marc Anthony. De hecho, creo que le gana en frecuencia a Gilberto Santarosa y a Víctor Manuelle. Pero la realidad es que la maquinaria de mercadeo que tiene Marc es impresionante, aunque no le ha servido para pegar a su pupilo Luis Figueroa. Me consta que la disquera Sony lo ha trabajado fuerte, pero como que le falta quizás cancha, quizás tarima o que por radio nada más a la gente no le llega.

Hace más de 20 años, el productor y cantante Joey Hernández creó el concepto de “Puerto Rico es salsa, El Evento”, donde cantantes de la talla de Simón Pérez, Guillo Rivera o hasta el mismo Joey le dan vida a la orquesta compuesta por excelentes músicos. La pasada semana se presentaron en Hatillo a casa llena y actividades en diversos pueblos de la Isla atestiguan el apoyo a este género musical.

“Acabo de grabar ‘Bendecida voz’ con arreglos de Nano Cabrera y Severino Cabán. Actualmente, la orquesta también tiene a Frankie Ruiz, Jr. Pero quiero aclararte que no es una propuesta tributo, eso es otro concepto. Nosotros tocamos los éxitos salseros, las canciones que pegamos nosotros y lo nuevo que estamos grabando”, dice.

“Establecemos claramente que la orquesta no es de tributos a nadie, pues te encasillan. Nosotros hacemos números originales de los que ellos, o sea, los cantantes, pegaron cuando estaban con otras orquestas. Por ejemplo, uno de mis favoritos es ‘Compárame’, que lo grabé y lo pegué. Mucha gente lo recuerda también por Sophy, ella en balada, yo en salsa y en ambos géneros pegó. Eso es raro, pero así fue”, indica.

Joey reconoce que ser salsero en este país es un poco cuesta arriba.

“Alguna gente tiene la idea que la salsa está en decadencia desde hace tiempo, pero nada más lejos de la verdad. Mira las actividades en los municipios, siempre hay salseros y es porque la gente lo pide. Después de la salsa gorda o tradicional se cambió para la salsa romántica y actualmente es una mezcla, una nueva propuesta de salsa que la gente la está cantando y bailando. Mira Víctor Manuell, llenó dos Choliseos. Ese es el público que nos sigue y que quiere escuchar algo más que un regetón”, afirmó.

El productor reconoce que la música en las redes les ha ayudado tras la salida de algunas disqueras dedicadas a la salsa.

“Ya no está RMM, MP o Juan y Nelson, quienes eran los que producían los discos, los mercadeaban y la gente los hacía éxitos. Todo esto ha cambiado. Ahora son las redes; lo subes a las plataformas de música y es otra cosa. Ya no hay plataformas de disqueras y hay que trabajar prácticamente solo para echar hacia adelante la música”.

En los próximos días, Joey comienza la promoción de “Bendita voz” y espera el apoyo de la fanaticada de la salsa, aunque reconoce que sin el apoyo de la radio es un poco cuesta arriba. Mientras las emisoras de radio incluyen música de salsa vieja, no habrá espacio para la salsa nueva y nuevos integrantes o gente probada en ese género. Hay voces nuevas en la salsa, pero los programadores no han apoyado a las nuevas generaciones. Contrario al reguetón, que sale una canción y de inmediato la escuchamos en radio. La diferencia puede ser en las pautas que compran y que, definitivamente, en el mundo del reguetón se mueve mucho dinero.

¿O usted lo duda? Ummm...