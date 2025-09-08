Dicen los que saben de interioridades que esta semana se sabrá el acuerdo final entre WKAQ 580 AM y Rubén Sánchez... si se queda (y bajo qué condiciones) o si se va.

Normalmente, Rubén ha utilizado al Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez para todos sus asuntos legales. Se dice que es él quien ha estado mirando por todos lados el contrato suscrito entre Rubén y la radioemisora, pues le quedan años del acuerdo y eso en este mundo del entretenimiento se cobra con dinero. A menos que se peguen de alguna cláusula que le dé la vuelta a lo sucedido y entonces le paguen menos al comprarle lo que queda del contrato. ¡Que lío!

Ya veremos qué sucede, pero hasta Luis Pabón Roca le puso la tapa al pomo con los comentarios que hizo respecto al incidente con el Lcdo Leo Aldridge. Pabón Roca puede darse el lujo de decir hasta perro muerto, pues los seguidores que tiene en el programa junto al Lcdo. Carlos Díaz Olivo los mantienen en primer lugar de audiencia, según la encuesta de Nielsen. Ujum.

La pregunta es a quién contratan si Rubén sale de la emisora. La otra pregunta es en qué trabajará Rubén, pues tiene niños y hay que mantenerlos. ¡Ah! Y si aplicaran alguna cláusula de que no puede trabajar en otra empresa hasta que pase cierta cantidad de semanas o meses eso influye.

Me extrañó muchísimo que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá dijera en su programa que él no considera periodista a Rubén Sánchez, sino un animador de entretenimiento. No sé si hay un feudo entre ellos.

Así que, dejándome llevar por eso, ahora él mismo no es exgobernador, sino analista. Ujum. Ah y la participación de su hija Gabriela Acevedo Gándara en el segmento de cine en su programa es un acierto. O sea, Gabriela ahora no es hija del exgobernador, sino es comentarista de cine. Juípiti.

¡Ahhhh! Y de otro lado, también hay que preguntarle a Ferdinand Perez qué hará con el Lcdo. Carlos Mercader, a quien anuncian como analista de “Jugando pelota dura”, pero no está en el programa. Ante el silencio de la senadora Joan Rodríguez Veve y la información publicada por la productora de television Krystal Laracuente, él queda muy mal parado.

Mientras la senadora no tenga la valentía de Krystal y aclare si hubo o no hubo incidentes en su residencia con Mercader, creo que Ferdinand tendrá las manos atadas. Rodríguez Veve ha estado en varios programas, pero muy hábilmente no ha dicho nada. Si no hubo nada, ¿por que no lo aclara?. Pensé que ella era valiente y diría la verdad, como se promocionó que sería otro tipo de política.

¡Ah!, pero hay veces como seres humanos que somos que nos equivocamos.

Pili Montilla en casa

El 16 de septiembre regresa uno de los programas mas vistos de ABC 5: “Dancing with the Stars”. Esta vez otro atractivo para los boricuas será la animación de Pili Montilla, que luego de vivir más de 15 años fuera de Puerto Rico está de regreso. Pili tendrá programas especiales, reportajes y hasta comentará si los jurados están correctos en sus evaluaciones.

La animadora ha seguido trabajando en el mundo del euroespectáculo en Los Ángeles con todo y lo difícil que es. El que persevera triunfa.

Fuera Rusia

Sigue el ple ple de Eurovisión 2025. La cantante Melody le dañó el baile al festival: el que ella no entrara entre las tres mejores o ganara le está costando a los organizadores credibilidad e imagen. La organización alega que al momento de las votaciones el sistema fue “hackeado” por parte de una organización rusa. Por eso un poco más y Melody ni aparece en las listas.

Pero la gente en Europa se identificó con ella y ahora tiene trabajo por un tubo y siete llaves. El querer controlar quién gana y quién pierde le costará a Rusia no tener participación el próximo año en el festival. Como dice la canción de la española: “Una diva es valiente, poderosa...”.

Pa que respeten. ¡Yes!