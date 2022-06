Esta semana Puerto Rico estará en el ojo público ya que numerosos artistas y ejecutivos del mundo del entretenimiento participan en los Premios Tu Música Urbano y en las conferencias.

Las animadoras del espectáculo han hecho de villanas y viboritas, por lo que cualquier cosa puede suceder. Zuleyka Rivera, el orgullo de Salinas, y Carmen Villalobos, la nena linda de Telemundo, serán animadoras de los premios este jueves en la noche, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y que se transmitirán por Telemundo. Prepárese para ver una batalla entre las dos.

La visita de Carmen Villalobos le dará un impulso bueno a la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, que sigo diciendo que el protagonista masculino lo menos que da es ganas de reír, pero claro, bendito, ella no tiene la culpa de que los productores no supieron escoger bien. Veremos a ver si viene con su esposo, el cantante y actor Sebastián Caicedo, o llega sola… o quizás aprovecha su visita a Puerto Rico para confirmar que “se nos rompió el amor de tanto usarlo”, como dicen los periodistas en Colombia. Hello, gracias.

Pero Zuleyka no estará sola en Puerto Rico. Sé que su hermano Jerry, quien me encanta por lo agradable y talentoso que es, estará con ella en la Isla. Según mis fuentes, Jerry se quedará el verano completo, pues tiene varios guisos. Qué bueno.

Pero lo que será bien interesante son los seminarios y juntes de la Convención Tu Música, desde temas como Streaming vs radio, El mejor uso de las redes en la música, La historia del género urbano, inclusive cuestionar respecto a qué es mejor: disquera o distribuidora. Además, Cómo creas un hit; este creo que será un tema difícil de contestar y definir. Pero habrá hasta seminarios de mujeres en el género que antes no se veía. ¡Ah! y expertos hablarán del manejo de los artistas.

Ya veremos cómo explican eso, pues a algunos cantantes hay que ponerles camisas de fuerza para que entiendan que no todo el que canta puede manejarse y que para triunfar en grande se necesita un buen equipo detrás de ti. Así que, aparte de la presentación de nuevos talentos, la convención será muy interesante. Ya lo veremos.

Vuelven a las largas

Luego de intentar hacer telenovelas cortas como grandes éxitos, como Cuna de lobos, Imperio de mentiras o Teresa, etcétera, Televisa se dio cuenta que batallar contra las producciones turcas es sucio difícil. Ahora vuelven a grabar telenovelas de más de 60 capítulos.

Entre lo nuevo está “Mujer de nadie”, la nueva versión de “Amarte es mi pecado”. “Mujer de nadie” es estelarizada por la cubana Livia Brito y el brasileño Marcus Ornelas. ¿Quién nos iba a decir ese cambio de Televisa de no incluir mexicanos como protagonistas? Ciertamente las cosas cambian. Ujum…

Livia se ha convertido en la nueva estrella de dicha empresa ya que ni Thalía, ni Angelic Boyer quieren protagonizar y andan de vacaciones. En el caso de Thalía, creo que no volverá a los culebrones. El pasado año Livia se quedó con el rating con “La desalmada” y esta semana hizo lo mismo con los primeros capítulos de “Mujer de nadie”. Esta telenovela la veremos por TeleOnce.