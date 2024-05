Desde que surgieron cambios en Miss Universe, Miss USA y Miss Teen USA, la situación en esas franquicias ha caído prácticamente en un hoyo. De tres títulos, dos están vacantes ahora mismo.

Cómo es posible que después que te preparas para participar en el certamen, haces dieta, prácticas pasarela, haces entrevistas con los que te entrenan, ganas el certamen... y chas no era lo que esperabas. Ni los regalos ni el convivio con las otras chicas. La decepción es más grande que el deseo de seguir. Eso es lo que le espera a algunas si es que ganan.

Anne Jakrajutatip, la dueña de la organización, y el mexicano Raúl Rocha y sus Holdings, han cambiado todo. Ahora no es en la Quinta Avenida de Nueva York donde está el apartamento, sino en Tailandia o en México. No es lo mismo.

Paula Shuggart, quien corría el día a día de Miss Universe como presidenta te cuidaba, pero ellá también renunció. El certamen fue su vida durante 23 años. Cuando vi que se iba pensé que algo estaba mal.

Para que la gente sepa, mientras tú eres cualquiera de esas reinas compartes tu apartamento con otras chicas. Si viajas mucho no ves a tus compañeras, pero si no está pasando nada contigo y tu título, lo que ves son paredes y cosas que no te esperabas. Entonces, pues qué haces allí. O sea, para qué seguir vegetando si lo que me ofrecieron fueron villas y castillas, y eso ya no es así.

Estos cambios que han hecho de quitar el tope de la edad, que las candidatas pueden ser madres, etc. ni tan siquiera dan la oportunidad a la gente de aprenderse los nombres de las chicas ganadoras.

Cuando anunciaron a la nueva presidenta la pusieron por las nubes por los millones que tenía. Ujum... Terminó con problemas financieros y tuvo que vender la mitad de sus acciones al empresario mexicano Raúl Rocha, cuyo capital se asegura provino mayormente de cuando tenía su negocio Casino Royale.

Así que Rocha, el nuevo presidente de Miss Universe México, ya cambió a Cynthia de la Vega, la persona que tendría a cargo la organización de Miss Universo México… Después de los 30 años de Lupita Jones, Cynthia no duró cuatro meses.

O sea, que ha habido cuatro renuncias en menos de cuatro meses.

La organización consideró crear la línea de cosméticos Miss Universe para llegar al mercado latino, pero de eso no se ha dicho nada.

La chica de Nicaragua, Sheynnis Palacios, actual Miss Universe, ha visitado varios países, pero no son ni la mitad de los que visitaron Denise o Zuleyka. Las cosas cambian y Miss Universo jamás volverá a ser lo mismo. Ya veremos a las sucesoras... Las segundas partes nunca fueron buenas.

Lucerito Mijares

Con el nombre de la madre y el apellido del padre, esta chica de apenas 19 años se ha ganado el corazón de miles de mexicanos y latinos que residen en Estados Unidos en el reality “Juego de voces”.

Lucerito tiene un vozarrón, es muy simpática y no es creída. Al contrario, pienso que es un poco tímida, aunque la veamos extrovertida, y tiene una inteligencia emocional muy marcada. Para mí su participación en el reality de canto de las nuevas generaciones contra sus padres ha sido un acierto.

Televisa acaba de crear una nueva cepa de actores y cantantes con este reality donde nadie ni enseña sus bubis, ni le echa sal demás a la comida y donde no hay insultos. Es otra cosa, es un reality de talento y simpatía sin igual.

La participación de Mia Rubin, hija de Erick Rubin, y la animadora Andrea Legarreta fueron otros aciertos. Mia tiene todas las de ganar. Se nota que sus padres la han criado muy bien, es una chica muy bonita y canta de tú a tú con Lucerito.

El galán es Eduardo Capetillo Gaytan, hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán. Ese chico puede ser el sucesor de José Ron o Sebastián Rulli y no exagero. Y para acabar de completar canta muy bien.

Joss, el hijo de Isabel la de Pandora, es el terriblito, pero muy simpático y se nota que adora a su madre. Así que mientras por un lado vemos un reality de escándalos, por el otro canal vemos uno tierno donde padres e hijos dejan en cada programa una dosis de amor familiar que tanta falta nos hace.