Creo que en “Despierta América” se necesita hacer ruido con Dayanara, que ha estado muy bien, pero la traen al palo con eso de casarla, y se ve muy fuerte. Ella se casará si quiere, pero ni tan siquiera por haber recogido un ramo de novia, que a todas luces fue tirado directo para que ella lo recogiera, les hará caso. Ella está muy bien y cuando hablé con ella no me sonó a que está loca por volver a casarse. Ella está muy dedicada a sus hijos y a su madre Lucy… por lo demás, podrían ser meras especulaciones o falta de libreto en “Despierta América”. ¿Usted qué opina? ¿Se casa o no?

Premios Juventud

Esta semana estaremos de Premios Juventud hasta la coronilla. La celebración, nuevamente en Puerto Rico, le da un impulso grande a la promoción del país ya que los artistas normalmente publican en sus redes que están aquí y eso es promoción directa. Y más si viene Shakira, que actualmente es como que el “chisme andante” por todo lo que ha pasado. Pero todo esto no es gratis, por todo lo que hay que incluir en beneficios para Univision, incluyendo los impuestos. Pero está muy bien la celebración; vale la pena.

Clon de Selena

Bueno, pero parece que Ángela Aguilar, la hija del cantante Pepe Aguilar y a quien llaman la nueva estrella de México, se tiene que poner a leer y como que tiene que ubicarse. La fanaticada de Selena, y mire que son más después de muerta que cuando estaba viva, le han caído como bombero. Todo tiene que ver con que ella insinuó que Selena era, como dicen ellos, una señora grande cuando murió. O sea, como si hubiese tenido más de 60 años. ¡Ah! y para acabar de completar, está utilizando la gorrita distintiva de Selena, que medio mundo sabe cuál es, y la mayor parte de su fanaticada reconoce.

Ahora que viene a Puerto Rico veremos si se le ocurre hacer un homenaje a Selena, pero que por favor conozca más de esta antes de hablar o si no, chitón con ese tema.

Agárrate Tolentino

Agárrate Tolentino, que cuando menos lo esperábamos se nos fue el locutor YunYun Echevarría. Nuestro más sentido pésame a la familia de Junior Echeverría luego de la repentina muerte de este querido locutor. Junior o Yun Yun, como le decían, pasó muchos tragos amargos. Desde salir de un morning show bien famoso de un día para otro a entrar de lleno a noticias en NotiUno. Esto surge a la salida de Rafy Jiménez (q.e.p.d.) y José Luis Renta, que se mudó para Radio Isla.

El hueco que dejaron los dos lo cubrió Yun Yun, luego de la gerencia ponderar si una de las nuevas voces de Noti Uno podría ser Marco Polo Pagán, pero este lo rechazó.

Contrario a lo que han dicho algunos, la frase “Agárrate Tolentino” no es de su creación, pues se creó con la llegada de Carlos Figueroa como director de NotiUno y para celebrar la vida del handyman de la emisora. Su apellido, Tolentino, se utilizó y era la forma de llamar la atención y pegó. Por eso la podrán seguir usando.

Pero el “zábara badibi”, “válgame la Virgen” , “yus tus” y muchas más sí eran creación de Junior.

Su alegría al decir las noticias era muy buena y no caía pesado. Estuvo haciendo lo que quería hasta el último día.

A todos los compañeros de la radio y a su familia, mi más sentido pésame por un gran compañero. Que Dios lo acoja en su seno.

Horrible

Tremenda fila desde temprano. Parece que a Guaynabo no ha llegado la venta por Internet. La venta de boletos para el partido entre Guaynabo y Carolina fue un desastre. Desde las 6:00 de la mañana la gente haciendo fila en su día libre. Ciertamente, hay que mejorar esta situación que lo que hace es crear molestias en la gente que está pagando por ver un partido que muy bien podrían sintonizar por televisión, aunque no es lo mismo.

Una pena que algunos no entiendan que mientras más accesibles sean las cosas, más gente irá o, por lo menos, no habrá ni filas desde tan temprano. Pero para la gerencia del equipo de Guaynabo, such is life. Después los critican y no pueden ni chistar. Wepa.