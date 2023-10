Como cambian las cosas… Hace algunos años, cuando la productora Maritza Casiano trajo a Luis Miguel a Puerto Rico para varios conciertos, hicieron una conferencia de prensa en un restaurante de San Patricio. Recuerdo que estaba lleno tepe a tepe, pues al divo no le gustan las entrevistas, pero Maritza quería mejorar esa relación suya con la prensa de su país de nacimiento... y arrancó la conferencia de prensa.

Allí estaban la crema y nata de los periodistas de espectáculos: Patricia Vargas, Yolanda Rosaly, Julio Núñez, Omar Matos, Papo Brenes (q.e.p.d.), Belén Martínez Cabello, Edgar Torres y distintos medios de televisión. Había hasta dos reporteros por medio, pues era Luis Miguel y ya el periodista Nelson del Castillo había destapado que había nacido en Santurce, Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Previo a llegar a la Isla, algunos medios en México decían que había un rumor respecto a que el cantante había tenido una hija con Stephanie Salas, una de las chicas de la llamada dinastía de la primera actriz Silvia Pinal. En ese momento no había confirmación pública de nada.

Pati Chapoy, la líder del programa Ventaneando, de TV Azteca, llevaba una campaña pública para que Luis Miguel reconociera que era padre de una hija con Stephanie. Así que luego de buscar los datos que tenía Pati fui a la conferencia de prensa. Esperé que medio mundo hiciera sus preguntas y llegó mi turno, y le pregunté: “¿Es cierto que tienes una hija en México que se llama Michelle?”... Silencio.

Su cara cambió, se puso muy serio, me miró y le dijo a Maritza: “Se acabó la conferencia de prensa”. Arrancó y se fue.

Nos quedamos con la impresión de que era cierto lo de la hija y el tiempo nos dio la razón.

Después supimos que éste la había reconocido y tiene buenas relaciones con ella.

Ahora que Michelle está a punto de casarse con un empresario venezolano, en Italia o España, su padre hasta ha suspendido su gira de conciertos para estar junto a ella los tres días que durará la boda.

De hecho, una revista española ya compró los derechos de la misma, así que ya dijeron que les quitarán los celulares a los invitados y personal que trabajará allí. Gente del clan de los Pinal, como Alejandra Guzmán, no irán, pues no fueron invitados.

PUBLICIDAD

Michelle siempre ha tenido una vida más tranquila que sus tías y primas. Parece que su boda, aunque será un superbótate, no será para toda la familia. ¡Ah!, pero la nueva novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, no dude que esté en primera fila.

Tanto negarlo y portarse grosero hace unos años para ahora posiblemente llevarla de su brazo al altar. Qué bonito. Aunque tarde reconoció que no hay hijos sin padres y que todo el bullying que ella tuvo en sus escuelas pudo habérselo ahorrado si él no hubiese sido tan miedoso de reconocer una realidad. Ella siempre se quejó de eso. Ahora todo es peaches and cream.

Moraleja: la sangre no se niega; a corto o largo plazo fluye nuevamente en tus venas y quizás veremos muy pronto al abuelito Luis Miguel.

Ojalá que algún día le llegue la felicidad, que hasta ahora parece que sus millones no le han dado.