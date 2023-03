Elvis Crespo está visitando diversos programas donde habla de su próximo concierto celebrando su tema Suavemente.

Una hazaña que pocos merengueros han hecho. Pero con la malicia que tiene por el tiempo que lleva en el medio, sabe más que las niguas. Solo quiere hablar del concierto y cuando le preguntan del próximo disco dice que esta pensando el nombre, cuando preguntan sobre el artista con el cual hará un disco dice que todavía no es el tiempo de decirlo ni tampoco decir la cantidad de canciones que escribió para esta ocasión.

O sea, él sabe que si habla de eso la atención ira para otro lado y no para el concierto. A lo que ha dicho de Suavemente hay que añadirle que en Miss Universo en Chipre, él fue el artista invitado y en todos lados escuchábamos la canción, inclusive en un bote en Egipto.

Ciertamemte, fue una canción que arrasó y quien no lo piense así me da pena. Por eso Elvis tiene que celebrar en grande el 14 de abril en el Coca Cola Music Hall. ¡Éxito Elvis!

Osmel el divino

Siempre ha sido un irreverente y ha hecho lo que le da la gana dondequiera que va. Me refiero a Osmel Souza, el Zar de la Belleza de Venezuela.

Cuando vio malas y no buenas en su país se mudó de Caracas a Miami. Allí comenzó a trabajar en Univisión y fue un éxito en Nuestra Belleza Latina. Luego hizo de todo, desde romperle contratos en la cara a algunas participantes hasta decirles que estaban equivocadas de concurso. Esas actitudes le ganan amigos y no tan amigos.

Pero Osmel siempre ha sido un personaje. En Miss Universe era el gurú; su palabra casi era ley.

Con las candidatas que llevaba a Miss Universe era objetivo, no se apasionaba; por ejemplo, él decía que Veruska Ramírez, primera finalista de Miss Universe 1999, estaría en la final, pero también decía que Joyce Girau era la chica a ganarle... hasta que vimos en la pasarela a Wendy Fitzwilliam de Trinidad Tobago.

Independiente de que Veruska había sido entrenada por Gisell, la mejor maestra de pasarela de Venezuela y lo hacía muy bien, tuvo un escollo cuando Wendy desfiló.

La pasarela de ésta sorprendió a Osmel y a los tenedores de franquicias del certamen, pero finalmente entendió que eso le había dado el triunfo a Wendy y por supuesto su inteligencia.

Con las chicas de Nuestra Belleza Latina tenía un productor boricua llamado Nelson q.e.p.d., quien mediante el sistema de monitores de oído lo ayudaba a tirar leña al fuego y a decir frases cómicas.

Pero en esta ocasión, en La casa de los famosos se ha tirado de pecho defendiendo a Madison y pidiéndole a los puertorriqueños que voten por ella. Hello, gracias.

Él la ve ganando, pero dicen que esta semana los mexicanos la van a nominar para sacarla. Ummm... así que con más razón hay que votar. Los votos de ellos se diluyen en dos o tres, pero lo de los boricuas no. Pero pendientes, que la sorpresa se la puede llevar quien la quiera sacar.

¿Y los valores?

Esta semana un líder legislativo la emprendió contra el Gobernador en una entrevista con Normando Valentín. Le dijo unos epítetos muy feos, recordó a Don Francisco y a Héctor Marcano y las canciones que este usaba. Me parece de muy mal gusto que este legislador que quiere ser alcalde de una ciudad de gigantes, que se ponga con esas cosas y después vaya al hemiciclo a abogar por la enseñanza de valores para los niños. El primero en coger esas clases de valores debe ser él. Si desea hacerse el gracioso, ciertamente con lo que dijo no lo es. Menos mal que él dice ser un ángel. Con ángeles así…

¿Se fue Amos?

La radioemisora Fidelity anunció con bombos y platillos la llegada de Amos Morales a dicha empresa. No sé cuánto tiempo lleva, pero ciertamente no creo que sea un año. Pues bien, hace dos semanas que no está animando y lo más curioso es que anunciaron que regresaba el pasado lunes y nada. ¿Qué pasó? Umm, mutis por parte de la empresa. Solo su peinador lo sabe.