Este fin de semana tendremos la oportunidad de ver la competencia preliminar de Miss Puerto Rico Universe, la que Wapa ya grabó. Dicen que medio mundo estaba pendiente de a quién le hacían más ojitos y que de salida dos de las chicas se llevaban la admiración de los presentes.

Y hubo una a la que le dio el “síndrome” de Fátima Bosch, la actual Miss Universe: hacerse la víctima del acoso de los fans para que la gente le coja pena y por eso ganar. Ummm... ¿Sabe cuál es?

Resultó con la mexicana una vez, pero no sé si dos veces servirá el truco. Pero, ella y sus asesores entienden que podría darle resultado. ¿Usted se imagina que curiosamente las preguntas de la competencia final fueron sobre acoso? ¡Podría hasta llorar! Ella es medio actriz y yo pregunto, si le funcionó a Fátima, que hasta le cogieron pena, ¿por qué a ella no?.

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Bueno, el otro acoso es contra Miss San Sebastián. Jennifer Barreto tiene una hija y nunca lo ha negado… pero tanto en el concurso local, como en el internacional se preguntarán qué harán con la nena.

Una cosa es el asunto de la inclusión y que no se discrimine por haber sido casadas y tener hijos, pero otra cosa es lidiar con la elección, que no creo que fuera muy bien ponderada. ¡Ah! ¿que más chicas participarán? Sí, es cierto. Pero entonces las discriminan si tienen hijas, como se pretende hacer ahora con Jennifer.

Y aclaro que no la conozco, pero por lo que he visto muy bien podría llevarse la corona. Inclusive, los líos de si habla o no habla inglés están superados. La disyuntiva es por quién se decidirá en caso de que la nena se enferme y ella tenga un compromiso como Miss Universe. Ummm.

Y si en la gala preliminar se gana algunos premios, habrá quien piense que con eso está bien pagada su participación. O sea, premio de consolación. Eso sí que tendría tremendo abucheo. Ya lo veremos el domingo, cuando Wapa emita la preliminar desde las 8:00 p.m.

Niñas, ¡a prepararse! Un resbalón como el de Oxana Fedorova en el Coliseo Roberto Clemente pudo cambiar la forma en que el jurado miraba a la posible ganadora. Y Oxana resbaló… y ganó... Uno nunca sabe. ¡Yes!

Shakira en política

La cantante colombiana Shakira aparentemente tenía deseos de apoyar al candidato a presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Él utiliza un tigre en su campaña y así mismo le dicen: el tigre.

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Pues sucede que Shakira apareció en uno de sus espectáculos en Estados Unidos con cuatro bailarines vestidos de tigres. El público gritó a favor del candidato y, claro, a quién le amarga un dulce.

Ella siguió como si nada y mientras más gritaban, más movía sus caderas, contrario al Mundial. Así que no creo que el presidente colombiano Gustavo Petro esté contento con Shakira, pues él apoya al candidato opositor, Iván Cepeda. Habrá que ver en esta segunda ronda de las votaciones presidenciales de Colombia si Shakira sigue con sus tigres o los descarta. Ya veremos.

Hasta siempre Alex

El fallecimiento de Alex Bueno es una gran pérdida para la comunidad dominicana residente en Nueva York y en su propio país.

Tuve el placer de entrevistarlo y conocí a una persona sencilla, humilde y respetuosa que disfrutaba lo que cantaba y amaba a su familia. Estaba muy interesado en llevar su música a más lugares, pero desde el pasado año que se enfermó, lamentablemente tuvo que parar sus presentaciones.

Que en paz descanse.