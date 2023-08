Una conocidísima animadora de televisión, aparentemente, o está separada de su marido o se divorció, o... está enamorada de alguien que no es su marido y con quien sale.

Por lo menos eso es lo que he podido verificar sobre ella. Para empezar, ya que se mudó de la residencia en la que vivía con su marido y hasta alegan que compró un apartamento para ella sola.

Realmente me tomó por sorpresa eso, pues ella es divina y no sabía que tenía problemas con su marido. Siempre andaba con él y las veces que compartí con ellos eran peaches and cream. Pero ella tiene muchas tentaciones en su trabajo. El marido no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo y creo que no le gusta mucho, pero desde que la conoció ella respeta que siempre esté en esas lides.

Aunque ella tiene buenos amigos en el canal donde trabaja, la realidad es que nunca ha dado nada de qué hablar... hasta ahora. Sé que algunos sí la han visto con alguien particular, que no es su marido, y se nota la afinidad.

Umm... Es una pena que se hayan divorciado o estén en esos trámites, pues son buenas personas. Pero como dice la canción… “se nos rompió el amor de tanto usarlo”.

A ella solo le recomiendo que coja las cosas con calma, pues no es momento de armar escándalos. Y menos ella que nunca se ha caracterizado por dimes y diretes. Suave amiguita, que según te suben así te bajan. Recuerda que nadie es imprescindible y hay muchas que quieren que te caigas para coger tu lugar. A rey muerto, rey puesto.

Bailan los mexicanos…

Regresa el reality que los boricuas hicieron su preferido hace mucho tiempo. Sin embargo, en esta ocasión debe ser: “Mira como bailan… los mexicanos”.

Cuando Nelson Ruiz (q.e.p.d.) era el productor había variedad de nacionalidades. Ahora no.

Esta vez, el elenco casi completo, o sea los bailarines, son mexicanos. Después que Kiaria Liz le comió los dulces a otros participantes, pues ya usted sabe. No hay cabida para boricuas que se roban el programa en buena lid y la gente vota masivamente por ellos. En este país no nos gusta perder y votamos por todo, si no miren lo que pasó con Madison.

Eso sí, Ana Isabelle estará en el reality bailando (ya estuvo anteriormente en un reality de canto de la misma cadena).

Pero bueno, para tratar de hacerlo atractivo han buscado hasta las veces que una de las participantes bailaba ballet de niña. Hello.

Roselin Sánchez será jurado, o sea que Dayanara no va.

Otro que también fue -¿vetado?- es Toni Costa, pues por las famosas separaciones de las cadenas Univision y Telemundo. Aunque se dio a conocer por Univisión, no way. Toni participó en la Casa de los Artistas de Telemundo y en Univisión le pusieron el sello.

Pero el bailarín está de gira por todo Estados Unidos impartiendo clases de zumba y le pagan muy bien. Por lo menos tiene guisos para complacer los gustos de la niña más mencionada en medios sobre farándula. Hello gracias.

La situación curiosa es que Ferdinando Valenzuela y su esposa Brenda ambos participan en el reality. Ellos gastaron mucho dinero en el tratamiento de un hijo que falleció y ambos habían manifestado que necesitaban trabajar para pagar los miles largos que gastaron para salvarle la vida. Así que por lo menos por ellos me alegro que los ayuden. Ya veremos... quién baila.