En el día de ayer corrió como pólvora información sobre el fallecimiento del polifacético Edgardo Huertas. Hasta el cierre de esta edición, esa información era falsa.

Me encontré con Edgardo en la premiere de “Chona 2″ y, como siempre, me puso al día de todo lo que estaba haciendo, incluyendo lo relativo al aniversario de la televisión en Puerto Rico así como otros proyectos con varios canales.

Nada, nada. Que estaba muy contento con la forma que desarrollaba la historia de la televisión y lo que vimos finalmente en la pantalla de Wapa. Amigo, que te mejores. Mis oraciones y las de todo Puerto Rico están contigo.

¿Divorcio?

Fuentes cercanas a la animadora, empresaria y ex Miss Mundo de Puerto Rico, Bárbara Serrano, nos aseguraron que la situación en su matrimonio no está bien y se ha hablado de separación y divorcio.

Bárbara vino a Puerto Rico para la fiesta de cumpleaños de Maripily. La vimos junto a varias amistades, incluyendo a Nashalí Enchautegui. De hecho, llegaron juntas a la fiesta.

La boda de Bárbara y Jean Charles Bosca se celebró en el Castillo Ermenoville en Francia en junio de 2023. Fue catalogada como una boda de una princesa de Disney.

Fuentes cercanas alegan que, aparentemente, los estilos de vida de su esposo y de ella no son muy compatibles. Supuestamente, las costumbres europeas no son muy del agrado de Bárbara, pero ella las aceptó cuando se casó. Ya veremos y esperamos que todo sea rumor de pasillo.

Súper Lucero y Mijares

Para los que están acostumbrados a pagar bastante por ver a sus artistas favoritos sepa que de ahora en adelante eso de cantar una hora y seguir se acabó.

Por lo menos el gran espectáculo que dieron Lucero y Mijares contó con más de 30 canciones, teniendo una duración que superó las dos horas con el público pidiendo más y más, y no los dejaba ir.

Luego de entrar juntos al escenario, los exesposos demostraron lo bien que se llevan y la química que existe entre ellos. Eso incluyó un beso que le dio Lucero en la mejilla a Mijares en la canción “Amante bandido” .

Desde la canción “Ya no”, que dio inicio al show cantando juntos, pasando por los superéxitos de ambos, hasta éxitos de Juan Gabriel, Miguel Bose, Yuri y los Ángeles Azules, el gran fin de fiesta fue con la canción “La gozadera”, de Gente de Zona.

Los padres de Lucerito Mijares dejaron demostrado el arraigo que tienen entre su fanaticada y es una pena que por falta de promoción no se llenara el segundo piso del Coca Cola Music Hall. Eso fue un fallo ajeno a los artistas, que se fueron felices con bandera de Puerto Rico en mano que le llevo un fanático después de haber cantado “Qué bonita bandera”.

Desde Estados Unidos llegaron varios miembros de los clubes de fans, que coreaban todas sus canciones. La gente que estaba sentada detrás de ellos se molestó porque nunca se sentaron y la visibilidad era un poco difícil. Los de seguridad brillaron por su ausencia para poner orden.

¡Ah! Pero el de seguridad que estaba en la tarima a mano derecha se pasó grabando el show con su celular y poco importó si estaba pendiente del público. Hasta tengo fotos de lo mucho que gozo en el show, pero de trabajo o seguridad nada.

Nueva regla o se la inventaron allí. Si usted lleva un potecito de perfume en su cartera, ya sea en aerosol u otro envase, debe dejarlo en la entrada, pues no permiten ni una, dos o tres onzas. Increíble.

Ni en los aeropuertos los quitan ahora, pero en el Coca Cola Music Hall sí. Pero hay más… La persona que supervisa se pone “crispy” y hasta amenaza con que no entres al lugar si no quieres dejar el perfume. Pregunte en qué lugar de la entrada decía que no podías entrar con líquidos o perfume. O sea, por los pantalones de alguien, sin tener autorización para ello se quedan con tu perfume.

¿Donde está la Sra. Mariella Vallines, directora del distrito? Se están tomando atribuciones que no les corresponden. ¿Cómo para ir a los restaurantes no te exigen eso? Ahh, pero para un show sí. ¡Hello!. Aquí hay algo malo y algo fuera de lugar, ni cuando el COVID chavaron tanto. La pregunta es: ¿qué hacen con los potes de perfume que te quitan? ¿Los venden en Plaza? ¡Sabrá Dios!