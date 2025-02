Shakira sigue cambiando y no solo a nivel físico con los cambios por cirugías que ha tenido desde el inicio de su carrera -no luce como cuando era novia de Osvaldo Ríos o Antonio de la Rua-, sino a nivel musical también. No ha dudado en cambiar o sustituir palabras en sus canciones. Antes Piqué era “peaches & cream”, ahora no es nada de eso.

Con 44 presentaciones de su nueva gira tendrá tiempo para que la gente se dé cuenta de los cambios que han ocurrido y seguirán ocurriendo en su vida, especialmente a nivel de letras. En canciones donde ella mencionaba Barcelona ahora no lo hace. Claro, después que tuvo que pagar miles largos en impuestos al descubrirse que ella sí vivió allí el tiempo suficiente para tener que rendir contribuciones no le quedó de otra.

PUBLICIDAD

Como dijimos desde el principio, fue la libreta de su peluquera una de las pruebas para verificar que ella sí estaba en Barcelona cuando decía que no. O sea, cómo podía tener cita para pintarse el cabello o para recortarse si no estaba allá. Otro de los datos fue la estadía de sus padres. Así que tendrá que cambiar constantemente de peluquera si no quiere que la choteen.

Pero lo que parece que no hay quien lo arregle es la situación entre los hijos de Shakira y Piqué, y la novia de éste, Clara Chia. En los programas de espectáculos de México y España la pelan como guineo. Y mientras Pique está en Miami, Clara se quedó en Barcelona y no creo que eso le haga mucha gracias sabiendo el pasado de pica flor del futbolista.

Como en su casa

Alfredo Adame está como en su hogar en “La casa de los famosos VIP”. Cuando fue salvado y gritó “Voto perdido” le levantó el ánimo a muchos e hizo recordar a los boricuas los momentos de angustia de la pasada edición.

El cambio de cuartos de Laura Bozo y Paty Navidad lo que creará es un posible caos, pues ambas no son moneditas de oro y aunque no van a estar juntas tienen un carácter que se las traen y dudo que les dejen pasar cosillas a otros. Ya veremos.

Camino a Eurovisión

Desde que ganó el Festival de Benidorm 2025, la cantante Melody no ha parado de hacer promociones y aparecer en cuanto programa de entrevistas hay. Hasta en la alfombra roja de los premios Goya interpretó “Esa diva” a petición de los medios. Pero algunos artistas se molestaron pues tuvieron que parar sus entrevistas en la alfombra porque la potente voz de Melody se los “tragaba”.

PUBLICIDAD

Los seguidores en las redes siguen pidiendo la canción, mientras Melody aprovecha para seguir ganando fanáticos y actualmente es el tema más escuchado entre los participantes que competirán en el Festival de Eurovisión. No dudo que con su carisma Melody siga uniendo fanáticos de todo el mundo. Lo curioso es que mientras baila, contrario a otras artistas, el sonido de su respiración no se escucha. Eso se llama años de práctica.

Hay que recordar que cuando salió con “El baile del gorila”, Melody apenas tenía 9 años y ganó disco doble platino en España y platino en Estados Unidos por la venta de sus álbumes. Actualmente tiene 34 años.

Realmente su voz es potente y la coreografía atrevida hacen de Melody una gran competidora.