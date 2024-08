Luego de escribir sobre algunos de los cambios recientes en la radio AM FM, le tocó el turno al Lcdo. Armando Valdés, quien como gerente general de Radio Isla ha hecho cambios rápidos y precisos. Entre éstos, que el periodista Jonathan Lebrón y el Lcdo. Luis Herrero, ambos con experiencia radial y quienes desarrollaron el podcast “Puestos pa’l problema”, llegaron a su emisora con su nuevo programa.

Ahora en Radio Isla, desde las 8:00 de la mañana, desarrollarán todo tipo de temas, pero claro enfocado en el deporte nacional: la política. Por ello, el Lcdo. Valdés salió del aire con su programa “Sobre la mesa” y, como dijo, se concentrará en crear nuevos proyectos y cambios positivos para seguir posicionando a la radioemisora en el favor del público.

PUBLICIDAD

Pero ese no es el único cambio, ya que convenció al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá para que compita nada más y nada menos que con Luis Dávila Colon de Noti-Uno y Kike Cruz de Radio 580, ambos pesos pesados en su horario de las 5:00 p.m.

Aníbal fue analista de Radio Isla en 2017, pero se retiró en el 2020 para correr como comisionado residente. Ahora regresa con el programa “Sobre la mesa”. Conociendo a Aníbal, no dudo que tenga un vaso rojo en esa mesa, por aquello de recordar su fama y la canción que le escribió Elvis Crespo. Yes! Nada, nada, que será interesante conocer esa batalla de las 5:00 de la tarde en AM, cuando medio mundo se tendrá que ajustar los pantalones.

Eso de tener analistas invitados por teléfono esta “out”, a menos que residan fuera de Puerto Rico. Hay muchos problemas técnicos con eso y si siguen pues tendrán que ajustar y mejorar la señal. Los analistas cuyas voces ni se entienden lo que dicen hay que llevarlos al estudio y “vacumm cleaner” con ellos si no pueden ir.

Sorry, pero todos los días escuchamos que se cae una llamada. Hay que escucharlos preguntando al aire si entró la llamada y esa radio de 1960 ya pasó. Hay que estar a tono con todo lo digital y, además, no creo que algunos de ellos aporten mucho como para no cambiarlos, sobre todo si no se ajustan a la nueva realidad.

Muy bien...

La animadora y chica de la Lotto, Shanira Blanco, está feliz con la pronta recuperación de Augusto Ayala, su esposo. El trasplante de hígado que le hicieron en Estados Unidos fue un éxito. Según la animadora, las oraciones llegaron y ha sido casi un milagro su recuperación. De hecho, todavía le falta otro trasplante, en este caso de pulmón, pero ya será el próximo año. Gracias a todos los que pusieron en oración a Shanira y a su familia.

PUBLICIDAD

Ella es una gran mujer y no ha necesitado de escándalos para que la gente la quiera y la respete. No ha sido como otras misses o animadoras, que si le duele el pie ya eso es noticia. Hello, gracias.

Vas a decir que sí

Después de participar juntos en “Juego de voces”, de Televisa, Lucerito Mijares y Lalo Capetillo, hijo unieron sus voces en una cumbia norteña escrita por el cantante y actor. El video que fue difundido este pasado fin de semana fue grabado en un restaurante mexicano y es muy colorido. Con la simpatía de ambos no dudo que se convierta en un hit, pues la canción y el ritmo son muy pegajosos.

Cuando salieron del reality se comentó que grabarían juntos y han aprovechado la fama para arrancar rápido con el pie derecho. El tema se llama “Vas a decir que sí” y es muy movido. Sobre la posibilidad de romance entre ellos, ambos lo han desmentido. Juípiti.