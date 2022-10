Si algo es seguro en la televisión es que nada se queda como está, al menos en algunos canales locales.

Niria Ruiz, la productora de “Lo sé todo”, sigue moviendo sus fichas como juego de ajedrez, asesorada –obviamente- por Jimmy Arteaga, VP de Wapa.

Dicen que llega a “Lo sé todo” un reportero que salió de otro canal y alegó que no sabía para dónde iba. ¿En serio? Eso suena como cuando dicen que hay un contrato con la cláusula de no competir; o sea, que tengo que renunciar a un canal para comenzar a conversar con otro, si no me demandan. ¿Y qué pasa si después las conversaciones con el que quería ir no se dan? Ese es el riesgo. ¡Sopla!

Mientras, hay algunos que dicen que uno que renunció en Telemundo será sustituido por un animador de radio que conozco… muy bien.

Guerreros

Seguimos en Wapa. ¿Qué se traen los “Guerreros” entre manos? Jaime Mayol no animó dos días y vimos a Jeffrey el guerrero en esas lides. ¿Será que Jaime se va para otro programa o es que están probando cómo anima Jeffrey para dejarlo?

Hemos visto que Jeffrey es uno de los guerreros que ha tenido accidentes y ha salido del programa por eso; pero se recupera y regresa con más fuerza. En otras palabras, es un guerrero de verdad. Con dedos clavados y hasta fracturas sigue adelante.

Umm, no sabemos, pero como en Wapa todo se mide por rating, tendrán que ver cómo les fue ese día. Ya lo sabremos, no lo dude. No es el primero que sale de Guerreros para animar un programa, como ocurrió con Carlos Torres y Pégate al mediodía. Hello, gracias.

Llegará a TeleOnce

Una reportera regresa a la televisión, dicen que de la mano de su media naranja.

¿Será verdad? Ella estuvo en el Canal 2 y en el 4. Ya veremos si vuelve. Yo creo que sí.

Bueno, pero lo que está rega’o es que el nuevo programa de Gary Rodríguez viene a matar, contará con el telereportero Ricardo Eladio, quien supuestamente se había ido por una situación personal de su mamá. Parece que todo se solucionó y ahora regresará al canal donde salió. Me imagino que ella mejoró para tomar esta decisión. Hello, gracias.

¿Regresará a Puerto Rico?

Después del paso de Ian por Florida, y al ver que todo en su casa estaba bien, llegó Lynette Chico a Puerto Rico, a quien encontramos en una tienda con su look tipo Barbie. Nena, te ves regia. No sé si hay un príncipe azul en el camino, pero dicen que por eso vino a la Isla. ¿O a lo que viniste fue a una audición de un programa nuevo? Sopla.

Hay boda

Vienen bodas. Dicen que pronto sonarán las campanas para una conocida animadora, que no es Deddie Romero con el divino de Richard. No, no, esa la hemos anunciado largo y tendido. Viene otra boda más. Ujum.

Conocí al príncipe consorte de esta chica en julio mientras ella participaba en una actividad como animadora. Él es muy nice y tiene su propio negocio.

Yo no sé, pero me suena que a menos que a ella le encante estar frente a las cámaras, como sé que le gusta, no tendría que trabajar. El negocio del futuro esposo deja mucho dinero y muy bien ella podría integrarse a trabajar con él. Sería un “added value” en el mismo.

Ella es de las que llamamos hijas del camino, pues en algún momento nos encontramos en un momento difícil de ella, su familia la apoyó totalmente y son divinos. Creo que me van a invitar a la boda; no es auto invitarme, sino disfrutar de un momento importante en la vida de una “casi” hija.

Digo, a menos que la boda no sea en Italia en un castillo; de ellos no lo dudo. Un castillo para la reina. Juipiti.